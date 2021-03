Doliu în showbiz-ul internațional! Actorul George Segal a decedat în timpul unei intervenții chirurgicale

Actor de la Hollywood, George Segal, a decedat la vârsta de 87 de ani. Se pare că acesta a încetat din viață din cauza unor complicații care au apărut după o intervenție chirurgicală.

Starul american a avut o carieră care a durat mai bine de șase decenii, perioadă în care a excelat în diferite ipostaze de la comedie până la dramă. Anunțul decesului a fost făcut public de către soția sa. (CITEȘTE ȘI: DOLIU ÎN LUMEA BOXULUI! UN MARE CAMPION S-A STINS DIN VIAȚĂ)

„Familia este devastată să anunțe că, în această dimineață, George Segal a decedat din cauza complicațiilor apărute în timpul operației de bypass”, a declarat Sonia Segal.

George Segal s-a născut în Long Island, New York și a jucat în filme celebre, precum „Who’s Afraid of Virginia Woolf?” în 1966, pentru care a primit o nominalizare la premiul Oscar și „A Touch of Class” în 1973.

Pe lângă cariera cinematografică, George Segal a realizat în anul 1981 un spectacol muzical la Carnegie Hall, în New York, cu trupa sa The Beverly Hills Unlisted Jazz Band.

„Astăzi am pierdut o legendă”, a scris marți, pe Twitter, Adam F. Goldberg, cel care a creat serialul TV bazat pe propria sa viață.

(VEZI ȘI: DOLIU! ACROBATUL CE A CĂZUT DE PE „ROATA MORȚII” A DECEDAT. „ÎNCĂ NU MI-AM REVENIT DIN ŞOC”)