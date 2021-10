Doliu în televiziune. Dan Negru a făcut un anunț teribil: “Aflu cu mâhnire că s-a dus. Împreună...”

Octavian Iordăchescu, producător al mai multor emisiuni TV din România, a încetat din viață, la vârsta de 78 de ani. Anunțul teribil a fost făcut de Dan Negru, marți, pe o rețea socială.

Octavian Iordăchescu a fost unul dintre oamenii de bază ai TVR și nu numai, foarte apreciat și iubit de colegi. A lăsat în urma lui ca amintire o serie de emisiuni de succes, pe care românii le-au vizionat cu plăcere.

Dan Negru l-a cunoscut foarte bine pe Octavian Iordăchescu, cei doi colaborând pentru mai multe emisiunii de-a lungul timpului, precum și la diverse festivaluri. Marți dimineață, prezentatorul de la Antena 1 a anunțat, pe Facebook, faptul că bunul său prieten a pierdut lupta pentru viață.

“Aflu cu mâhnire ca s-a dus Tavi Iordăchescu. Am făcut festivaluri Callatis împreuna, am făcut și vreo două Revelioane la tv cu Tavi Iordăchescu, Dan Mihăescu, Mitică Moroșanu. Niște ‘Expendables’, meșteșugari de televiziune, din ăia care nu se lăudau in ziare cu meseria lor, din ăia care făceau și tăceau. Și-n meseria asta butoaielor goale fac cea mai mare gălăgie.

‘Duminica în familie’ a Mihaelei Rădulescu, ‘Dănuț SRL’-ul lui Bitman, ‘Ora Veselă’ de la Radio România, Radio Vacanța sau Cerbul de Aur se leagă de Tavi Iordăchescu… I-o fi drumul lin…”, a scris Dan Negru pe Facebook.

Dan Negru, în doliu. Octavian Iordăchescu va fi înmormântat miercuri

Trupul marelui producător Octavian Iordăchescu va fi depus marți, începând cu ora 17:00, la cimitirul Ghencea Civil. Înmormântarea va avea loc miercuri, la ora 13:00.

Octavian Iordăchescu a primit premiul APTR pentru festivalul “Cerbul de Aur” în 1992, dar și pentru producția emisiunii “Duminica în familie”, în patru rânduri (1998, 1999, 2005, 2009).