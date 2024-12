Doliu la Hollywood. A murit actrița Jill Jacobson, cunoscută pentru rolul său din Star Trek

Lumea filmului este în doliu după ce actrița Jill Jacobson a murit, la vârsta de 70 de ani. Ea era cunoscută în special pentru rolul din serialul Star Trek: Deep Space Nine.

Dan Harary, un vechi prieten al actriței, a confirmat pentru presa de peste Ocean că Jacobson a murit la începutul acestei luni, la Los Angeles, după o lungă luptă cu boala, informează TMZ.

Jacobson și-a început cariera la Hollywood printr-o serie de roluri mici, începând cu sfârșitul anilor 1970. Ea a apărut ulterior în producții binecunoscute, precum „Splash”.

Marele ei succes a venit în 1985, când a fost distribuită în rolul Erin Jones în serialul „Falcon Crest”, în cadrul căruia a apărut timp de 22 de episoade. După, actrița a câștigat un rol în serialul „The New Gidget”.

CITEȘTE ȘI: DIETA LUI FLORIN DUMITRESCU. CONȚINE DOAR 3 ALIMENTE

A murit actrița Jill Jacobson

Amatorii producțiilor științifico-fantastice și-o amintesc pe actriță din „Star Trek: The Next Generation” sau „Star Trek: Deep Space Nine”, producții de succes în care a apărut.

De-a lungul carierei, actrița americană a mai jucat și în producții precum „Party Down”, „Hung”, „House of Usher”, „Days of Our Lives”, „Who’s the Boss?”, „Newhart” sau „Murphy Brown”, mai arată sursa citată.

La momentul decesului, Jacobson se pare că lucra la proiectul „Merrily”, care momentan este în producție și ar urma să fie lansat la un moment dat anul viitor. Nu este clar în acest moment dacă Jill și-a terminat de filmat sau nu scenele pentru această producție. De asemenea, ea era cunoscută pentru spectacolele de stand-up comedy pe care le făcea la Los Angeles.

CITȘTE ȘI: EXPLICAȚIA LUI GIGI BECALI. DE CE A FOST SURPRINS PLÂNGÂND ÎNTR-O BISERICĂ