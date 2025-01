Doliu la Hollywood! Francisco San Martin, actorul din Days of our lives, a fost găsit spânzurat

Francisco San Martin a fost găsit mort joi, 16 ianuarie, în casa lui. Actorul, cunoscut pentru rolurile din „Days Of Our Lives” și „Jane The Virgin”, a murit la doar 39 de ani.

Celebrul actor din serialul-fenomen „Days Of Our Lives” a fost găsit fără viață în propria locuință, potrivit Poliției din Los Angeles. Conform raportului stabilit de medicii legiști, el s-ar fi spânzurat, scrie people.com.

Camila Banus, care a interpretat-o ​​pe sora lui Gabi în Days of Our Lives, a transmis un mesaj emoționant după aflarea veștii triste: „Pepe, nu pot decât să-ți spun că te iubesc și să te odihnești în pace, prietene. Te iubesc mult, mult, mult. Îmi pare rău că nu ți-am spus mai mult”.

Cine a fost Francisco San Martin

Francisco San Martin a fost un actor spaniol, născut pe 27 august 1985 în Mallorca, Spania. Și-a petrecut o parte din copilărie în Montana, Statele Unite, înainte de a reveni în Spania, unde și-a început cariera în teatru pentru copii.

La vârsta de 25 de ani, s-a mutat definitiv în California. A debutat în televiziunea americană în 2010, interpretându-l pe Dario Hernandez în serialul „Days of Our Lives”. Ulterior, a apărut în „The Bold and the Beautiful” și a jucat rolul lui Fabian în „Jane the Virgin”.

Actorul fost distribuit în serialul Days Of Our Lives în 2011, când a interpretat rolul unui hoț care s-a dovedit ulterior a fi un investigator. Acesta a lucrat timp de șase luni la această producție, după care rolul lui a fost preluat de Jordi Vilasuso, în perioada 2016 și 2017. În 2017, a primit un rol în serialul „Jane The Virgin”, în cadrul căruia a jucat alături de Gina Rodriguez.

Roluri de televiziune

„Days of Our Lives” (2010–2011)

Acesta a fost rolul care l-a adus în atenția publicului. Francisco l-a interpretat pe Dario Hernandez, un personaj important în celebrul serial american.

În acest serial, a jucat rolul lui Fabian, un actor tânăr și atrăgător care devine interes amoros al personajului principal, Jane. Apariția sa în acest show a fost apreciată pentru tonul comic și farmecul personal.

A avut apariții episodice în acest alt serial iconic, consolidându-și reputația de actor de succes în soap operas.