Doliu la Hollywood! Nicki Aycox, actrița din serialul ”Supernatural”, a murit

Nicki Aycox a murit la vârsta de 47 de ani. Actrița a fost diagnosticată cu leucemie în anul 2020.

Este doliu în lumea cinematografică de la Hollywood. Nicki Aycox a murit la vârsta de 47 de ani. Vestea tragică a fost confirmată pe rețelele de socializare de către cumnata ei, Susan Raab Ceklosky. Celebra actriță a fost diagnosticată cu leucemie în anul 2020.

„Cumnata mea frumoasă, inteligentă, feroce, incredibil de talentată și iubitoare, Nicki Aycox Raab, a murit ieri, cu fratele meu, Matt Raab, alături de ea.

Ea a fost cu siguranță o luptătoare și toți cei care au cunoscut-o au iubit-o”, a spus Ceklosky.

Actrița române în memoria fanilor pentru rolul ei din serialul ”Supernatural”, unde a interpretat demonul Meg Masters între 2006 și 2008, ultima ei apariție în serial a avut loc într-un episod din sezonul 5.

Actrița a avut într-o serie de scene alături de Jensen Ackles și Jared Padalecki.

Actrița Nicki Aycox a decis să se retragă din lumina reflectoarelor în anul 2014, imediat după rolul din filmul ”Dead on Campus”. Actrița a avut și apariții în alte filme precum: Providence, Ed, Over There și Cold Case. A jucat, de asemenea, și în Criminal Minds, Perfect Stranger, Dark Blue, The Girl on the Train și Longmire.

Sursa foto: Instagram