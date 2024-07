Doliu la Hollywood! O actriță celebră din filmele de groază a murit în somn

Tragedie în lumea filmului! Emblematica actriță, care a adus la viață personajul Wendy Torrance în celebrul film de groază din 1980 regizat de Stanley Kubrick, a decedat în noaptea de miercuri spre joi, la vârsta de 75 de ani.

Shelley Duvall, actrița de 75 de ani celebră pentru rolul Wendy Torrance în clasicul film de groază din 1980 regizat de Stanley Kubrick, a murit în somn. Actrița a decedat joi la reședința ei din Blanco, Texas, din cauza unor complicații cauzate de diabet. Duvall a devenit cunoscută în anii 1970 pentru rolurile sale în filme de referință, inclusiv cele șapte colaborări cu regizorul Robert Altman, care a descoperit-o pe când era studentă în Houston, Texas.

A murit actrița Shelley Duvall

Shelley Duvall și-a făcut debutul în filmul „Brewster McCloud,” unde a jucat rolul unei adolescente ghid turistic. În 1971, a interpretat rolul unei mirese în „McCabe & Mrs. Miller.” Printre alte colaborări notabile cu regizorul Robert Altman se numără filmele „Thieves Like Us,” „Nashville,” „Buffalo Bill and the Indians,” și „3 Women” din 1977.

În „3 Women,” Duvall a interpretat un rol complex de îngrijitoare de spa cu diverse fantezii, considerat de mulți drept cea mai bună performanță a sa. Acest rol i-a adus premiul pentru cea mai bună actriță la Festivalul de Film de la Cannes.

„Draga mea, partener de viață și prieten minunat ne-a părăsit. Prea multă suferință în ultima vreme, acum e liberă. Zboară departe, frumoasa Shelley’, a declarat Dan Gilroy, partenerul ei de viață din 1989, pentru The Hollywood Reporter.

Shelley Duvall rămâne cunoscută în special pentru rolul soției personajului interpretat de Jack Nicholson în filmul „The Shining” (1980), regizat de Stanley Kubrick. Producția filmului a durat 13 luni, includând o scenă iconică în care Duvall își apără personajul cu o bâtă de baseball în fața lui Nicholson. Această secvență a necesitat 127 de încercări pentru a fi finalizată.

Actrița a strălucit și în două comedii de referință: „Annie Hall” din 1977, regizat de Woody Allen, și în „Popeye” din 1980, unde a jucat alături de Robin Williams într-un film de acțiune regizat de Altman.

Una dintre cele mai remarcabile realizări ale sale a fost interpretarea cântecului „He Needs Me”, care a fost ulterior reprodusă de Paul Thomas Anderson în comedia romantică „Punch-Drunk Love” din 2002.