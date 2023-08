Doliu pe Broadway! Actorul din Regele Leu, Clifton Oliver, a murit la doar 47 de ani

Clifton Oliver, cunoscut în întreaga lume pentru adaptarea operei Regele Leu, dar și pentru alte musicaluri, a murit pe data de 2 august 2023. Vestea tristă a venit de la sora sa, Roxy Hall. Actorul avea doar 47 de ani.

Starul de pe Broadway a murit, după mai bine de șase săptămâni în spital. Familia nu a vrut să spună de ce boală suferea sau care a fost cauza decesului său, dar a postat un mesaj emoționant, în memoria sa:

„Frățiorul meu, Clifton Oliver, a avut ultima lui cortină. A fost liniștit. Partenerul său, Richard, îi cânta Psalmul 23, când și-a dat ultima suflare în această dimineață, la 3:20 AM. Avea un zâmbet minunat pe fața sa frumoasă!! S-a învârtit în viața de apoi gata să facă marea sa apariție ca vedetă a celebrării revenirii sale! Inima mea este tristă și bucuroasă în același timp! Îmi va fi dor de el, dar, în sfârșit, este împăcat!

A influențat viețile oamenilor din întreaga lume, arătându-și talentul uimitor, sufletul amabil și spiritul iubitor TUTUROR pe care i-a întâlnit! Îmi va fi dor de el, dar nu va fi uitat niciodată! Trăiește în noi toți! Așa cum melodia continuă într-unul dintre cele mai proeminente roluri ale lui Simba din Regele Leu de pe Broadway”, a spus sora artistului, pe Facebook.

Omagiu pentru Clifton Oliver

După ce au primit vestea tragică a morții actorului, colegii de pe Broadway au transmis:

„Uită-te la stele. Marii regi ai trecutului ne privesc de sus din acele stele. Astăzi, Mândria noastră se alătură în amintirea moștenirii regretatului Clifton Oliver, care și-a împărtășit talentele și lumina cu publicul din Broadway, Las Vegas și turneul nostru din America de Nord din 2000-2011”.

În onoarea lui Clifton Oliver, va avea loc un spectacol pe data de 8 august, la Teatrul New Amsterdam din New York.

Din anul 2014, actorul a avut o ascensiune impresionantă în carieră. A plecat în turnee internaționale, dar cel mai mare succes a fost rolul lui Simba din The Lion King, de pe Broadway.

„Este suprarealist să te uiți la această poză și să vezi cât de departe am ajuns! Mulțumesc lui Disney și tuturor celor care au crezut vreodată în mine suficient pentru a-mi oferi o șansă! Sunt atât de binecuvântat să fac ceea ce îmi place să fac!”, spunea Oliver, în urmă cu câțiva ani.

