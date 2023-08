Doliu în lumea filmului! Mark Margolis, celebrul actor din Breaking Bad, a murit

Pe data de 3 august, Mark Margolis, actorul cunoscut în întreaga lume pentru rolul său din Breaking Bad și multe alte producții, a murit la vârsta de 83 de ani. Sfârșitul l-a găsit pe artist cât era internat în spitalul Sinai din New York. Vestea tristă a venit chiar de la fiul său.

După o luptă scurtă cu diabetul, actorul a pierit. În urma sa, a lăsat-o pe soția Jacqueline Margolis să-și aline durerea cu fiul său Morgan Margolis și cei trei nepoți ai săi, Ben, Aiden și Henry Margolis. Familia plănuiește să găzduiască o înmormântare privată și un memorial. În loc de flori, plănuiesc să ceară donații către Fundația de Cercetare a Diabetului Juvenil, în memoria lui Mark Margolis.

Printre primii care i-au adus omagii lui Mark Margolis, se numără Robert Kolker de la Red Letter Entertainment, managerul său din 2007, care a spus:

„Era unic. A fost un client prețuit și un prieten de o viață. Am fost norocos să îl cunosc”.

Mark Margolis, un actor cu o carieră impresionantă

Unul dintre rolurile pentru care va rămâne în istorie este cel din Breaking Bad. I-a dat viață lui Hector „Tio” Salamanca în seria. Din anul 2016, artistul a reluat acel rol, dar ca o versiune mai tânără a personajului. A jucat până în 2022, din sezonul 2 până în 6 și a fost nominalizat pentru multe premii. Un alt rol care l-a făcut celebru este al lui Alberto The Shadow, în Scarface.

Alte producții în care a jucat sunt: The Equalizer, Oz, Kings, American Horror Story: Asylum, Gotham, Californication, Ace Venture: Pet Detective, Requiem for A Dream, Black Swan și The Fountain. Margolis.

Dată fiind cariera sa atât de îndelungată, Mark Margolis a reușit să adune o mulțime de fani care îl plâng, în aceste momente, pe rețelele de socializare.

„A făcut parte dintr-una dintre cele mai bune scene din istoria televiziunii. RIP Mark Margolis, AKA Hector Salamanca”, „Odihnește-te în pace, ai fost un actor minunat și mi-a plăcut foarte mult să te privesc pe ecran”, „El a fost fenomenal. Acțiunea non-verbală de la un actor care vorbește în mod obișnuit este foarte greu de făcut bine. A fost cel mai bun dintre cei mai buni”, „Omul ăsta a fost perfect în rolul lui pe care îl are pe Hector Salamanca”, „Mulțumesc Mark Margolis pentru o astfel de performanță nu doar pe BrBa și BCS, ci și în alte lucrări”, sunt doar câteva dintre sutele de mesaje care au apărut pe Twitter.

