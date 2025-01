Doliu pentru o fosta ispită de la Insula iubirii! I-a murit o ființă dragă: „Îmi vei lipsi enorm”

Mădălina Maricuț, fosta ispită de la Insula Iubirii, nu a început 2025 prea bine. Din păcate, la început de an, veștile au fost cât se poate de triste pentru ea. O persoană dragă din familia ei s-a stins din viață. Blondina a împărtășit veștile dureroase și cu urmăritorii săi din mediul online. Aceasta a anunțat pierderea pe care a suferit-o, luându-și rămas bun de la cel care i-a fost alături toată viața.

Anul 2024 a fost unul destul de zbuciumat pentru ispita de la Insula Iubirii. După emisiunea de la Antena 1, aceasta a ales să înceapă o relație cu bărbatul pe care l-a ispitit în Thailanda, însă lucrurile nu s-au terminat prea bine, iar cei doi s-au despărțit cu scandal. Ei bine, nici 2025 nu a adus vești prea bune pentru Mădălina. Tânăra este acum în doliu.

Așa cum spuneam, Mădălina Maricuț trece printr-o perioadă destul de grea. Se pare că bunicul ispitei s-a stins din viață. Vestea a copleșit-o pe blondină, care și-a împărtășit durerea și cu urmăritorii săi din mediul online.

Printr-un mesaj plin de durere, Mădălina și-a luat adio de la cel care i-a fost alături întreaga viață și care a învățat-o numeroase lecții. Bărbatul a fost profesor și a fost o persoană importantă din viața ispitei.

Mădălina și Dani Boy au plecat împreună de la Insula Iubirii și pentru o vreme au încercat să își construiască o viață unul lângă altul. Însă, povestea lor s-a sfârșit rapid, iar despărțirea a fost una cu scandal, în care ambii și-au adus acuzații grele și au aruncat cuvinte urâte.

„Multe lucruri s-au întâmplat forțat. Îl ignor de câteva luni și nu se schimbă nimic. Sunt urmărită. În ziua în care am aterizat din Olanda, m-am dus la benzinărie să fac plinul și mi-au spus angajații de acolo că ultima oară când am venit, fix înainte să plec din țară, la nici 5 minute de când am ieșit din benzinărie a intrat el. A întrebat pe toată lumea de mine, dacă mă cunosc, dacă sunt prieteni cu mine, iar în momentul în care au spus că nu știu cine sunt, el a început efectiv să mă jignească și să mă facă în fel și chip. Eu nu o să-i mai permit acestui om.

Să spună ce o vrea. Tu (n.r. Dani Boy), în momentul de față, să nu mai agresezi nicio femeie și să nu mai vorbești nimic de absolut nimeni. Ești un gândac de bucătărie. Asta ești. Ce facem cu gândacii de bucătărie?! Nu sunt aici să mă victimizez, sunt aici să vă avertizez și să vă arăt realitatea, pentru că toată lumea a așteptat să ies, să spun ceva, să reacționez și să povestesc tot ceea ce s-a întâmplat. Da, marea dreptate a avut Maria, chiar a avut, dar nu pot da timpul înapoi. A fost o lecție pentru mine. Nu am văzut-o niciodată venind la modul ăsta atât de grav”, a spus Mădălina, după despărțire.