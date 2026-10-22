Don Juan pe două roți, în alt film! Cabral a lăsat compania feminină pentru o întâlnire ca între băieți

Vara a fost pe distracție, cu companie feminină și nopți albe, dar toamna pare să vină cu un alt scenariu pentru Cabral. CANCAN.RO l-a surprins pe fostul soț al Andreei Ibacka la o cafenea, de data aceasta, alături de un prieten. Fără blonde misterioase sau șatene pe care să le ducă acasă după petrecerile din Loft. Iar apariția a fost una ca-n filmele americane, cu motorul său Harley Davidson, bineînțeles!

După ce a făcut furori pe litoral și a ajuns de mai multe ori în atenția noastră, Cabral nu se plictisește nici când nu are vreo domnișoară prin preajmă. Dacă în urmă cu ceva timp îl vedeam în compania unei șatene, apoi a unei blonde, acum prezentatorul TV a schimbat distribuția, dar și peisajul. De data aceasta, rolul principal în programul său l-a primit un prieten. Și, sincer, nici nu-i rău! După atâtea episoade cu iz romantic, era cazul să-l mai surprindem și la o întâlnire ca între băieți. Că doar nu poate fi fiecare ieșire o nouă poveste de dragoste care să alimenteze imaginația curioșilor, nu-i așa?

Cabral, apariție ca-n filmele americane

Dar să trecem la subiect! CANCAN.RO l-a surprins pe Cabral la o ieșire în oraș, unde s-a întâlnit cu un prieten la o cafea pentru a discuta câteva subiecte interesante, presupunem noi. Fostul soț al Andreei Ibacka a venit pe motocicleta sa, iar la capitolul vestimentar a ales o combinație potrivită pentru vremea de afară: o cămașă kaki, slim fit, care, trebuie să recunoaștem, după ce a slăbit atât de mult, îi vine turnată! Se vede că omul a muncit, iar acum are cu ce să se laude. Că doar nu tragi de fiare degeaba! Pentru partea de jos, a ales niște pantaloni bej, largi, dintr-un stil care, fără doar și poate… îl reprezintă.

La capitolul accesorii, Cabral nu s-a zgârcit deloc. Ochelari de soare, coliere și brățări în stil boho-etnic, cu accente tribale și mărgele colorate, dar și inele supradimensionate, tip sigiliu, cu piatră neagră. Pe scurt, un look care spune clar că omul are stilul lui și nu prea îl interesează părerea lumii, dar ce-i drept, arată bine. Un pic de biker, un pic de boem, cu aerul dintr-un film american. Mai lipsea doar coloana sonoră!

Iar dacă Cabral pare să fi devenit un veritabil Don Juan pe două roți, Harley-Davidson-ul nu putea lipsi din peisaj. Motocicleta a fost, fără îndoială, piesa de rezistență a apariției, însă nici casca nu a trecut neobservată. Cu motive sud-americane, cranii și trandafiri roșii, aceasta a completat perfect imaginea de rebel cu accente rock.

Și cum temperaturile de afară sunt scăzute, prezentatorul și-a completat ținuta cu o jachetă din piele, în stil vintage racing, într-o nuanță de coniac. O alegere inspirată, care a adăugat un plus de caracter ținutei și a legat cromatic toate piesele din acest puzzle vestimentar.

Nu putem să nu observăm că, de când a redevenit burlac, Cabral acordă tot mai multă atenție imaginii sale! O fi toamna sezonul în care burlacii își ascut armele și ies la vânătoare? Dacă fanele sunt cu ochii pe el, pesemne că strategia funcționează!

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