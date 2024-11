Donald Trump și-a anunțat victoria la alegerile prezidențiale din SUA. Primul discurs

Donald Trump a avut primul discurs după victoria pe care a înregistrat-o la alegerile prezidențiale din SUA. Republicanul le-a mulțumit tuturor celor care l-au votat și le-a promis că va lupta pentru viitorul familiilor americane. Ce mesaj a transmis?

Donald Trump și-a anunțat victoria la alegerile prezidențiale din Statele Unite ale Americii și a ținut primul discurs. Republicanul le-a mulțumit tuturor celor care l-au votat, spunând că a fost mișcare așa cum nu s-a mai văzut. Până în acest moment, Trump are 267 de voturi din 270, însemnând 51,2%. Mai are nevoie de doar 3 voturi pentru a fi declarat, oficial, președintele SUA. Kamala Harris are momentan 224 de voturi, asta înseamnă 47,4%.

Donald Trump, primul discurs după victoria din SUA

Liderul SUA susține că țara are nevoie de „vindecare”, după victoria lui politică fără precedent. Trump le-a promis votanților și a promis că va lupta pentru viitorul familiilor americane.

„Vreau să că mulțumesc tuturor, sunteți incredibili! A fost o mișcare cum nu s-a mai văzut. Cred că a fost cea mai mare mișcare politică din istoria țării. Acum o să atingă un nou nivel de importanță pentru că vom ajuta țara să se vindece. Țara noastră are nevoie de vindecare. Am depășit obstacole deși nimeni nu credea că e posibil. Priviți ce s-a întâmplat! E o victorie politică fără precedent. Vreau să mulțumesc poporului american pentru că m-au ales al 47-lea președinte. Voi lupta în fiecare zi pentru voi, pentru familiile voastre, pentru viitorul vostru. Nu mă voi odihni până nu vom asigura viitorul pe care îl meritați. Va fi o epocă de aur a Americii”, a transmis Donald Trump.

Donald Trump și Kamala Harris au dus o luptă crâncenă pentru funcția de președinte al Statelor Unite ale Americii. La ora 9:48, ora României, Trump câștiga statul-cheie Pennsylvania. Acolo, au fost în joc 19 voturi în Colegiul Electoral. Liderul SUA are nevoie de cel puțin 270 de voturi. În anul 2020, Joe Biden a fost cel care a câștigat statul. Pennsylvania este considerat de mulți americani ca fiind un stat important în această cursă electorală.