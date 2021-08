Dorian Popa, anunţ îngrijorător pe reţelele de socializare: „Mă lasă vocea…”

Dorian Popa a ajuns zilele trecute la medic, după ce a folosit greşit beţişoarele de urechi. Problema a fost rezolvată rapid, însă din nefericire artistul a descoperit o altă afecţiune. Se pare că, vedeta are corzile vocale inflamate.

Dorian Popa şi-a îngrijorat fanii, după ce a apărut pe patul de spital. Acestuia îi sângera urechea stângă, din cauza faptului că a folosit axcesiv beţişoarele de urechi. După un nou control, acesta şi-a anunţat fanii că este mult mai bine şi că în prezent urmează un tratament.

VEZI ŞI: CE FACE ”CHELUȚU” ÎN TIMPUL CONCERTELOR LUI DORIAN POPA + CINE ARE GRIJĂ DE EL! ARTISTUL A FĂCUT SHOW, IAR UN FAN A INTRAT PÂNĂ LA GÂT ÎN PISCINĂ, PENTRU A-L FILMA

„Vin de la a doua vizită de la Spitalul Panduri. Mulțumesc doamnelor doctor de acolo care au fost extrem de drăguțe și de atente și care m-au ajutat enorm. (…) Să pornim cu partea bună. Avem aici o audiogramă care confirmă faptul că urechiușele mele sunt în perfectă stare de funcționare. Unde indicii coboară puțin este vorba despre o traumă sonoră.

Aceasta survine de la anii de sală cu căștile date blană pe urechi, anilor de concerte în megagălăgie și de muncă în mediului sonor brutal. Este un job pe care mi l-am ales și asumat. Deci urechile sunt ok, m-am refăcut rapid. Am scăpat de perforarea timpanului care putea duce la pierderea auzului până la 40% la urechea stângă”, a povestit el pe canalul său de YouTube.

În acelaşi timp, artistul a decis să îşi mai facă unele investigaţii, iar după un control la gât, medicii l-au anunţat că are probleme la corzile vocale.

„V-am spus că din punct de vedere sonor vloggurile noastre vor avea de suferit pentru că am făcut un control și la gât, o altă doamnă doctor mi-a băgat camera în gât. Vă pot spune că am un gât varză din cauza faptului că mă exteriorizez și țip ca un handicapat. (…) Mi-a spus că mă culc cu burta plină. E foarte nasol ce a găsit doamna doctor în gâtul meu. Corzile vocale sunt efectiv roșii de inflamate ce sunt. Am și o laringită cronică. (…) O să mă duc să îmi iau rețeta să mă ocup de gâtul meu, am să fiu la un volum mai scăzut zilele acestea”, a mai dezvăluit acesta.

Sursă foto: Instagram