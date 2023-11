Dorian Popa, dialog halucinant cu polițiștii care l-au testat anti-drog. “Se așteptau să ies pozitiv la cocaină”. De ce a fumat cannabis

În dimineața zilei de 6 noiembrie, Dorian Popa a decis să vorbească, în sfârșit, despre evenimentul care a avut loc pe data de 27 octombrie: s-a suit la volan și a ieșit pozitiv la consumul pe canabis. Cu prilejul unui „apology video”, a povestit exact ce s-a întâmplat, cum l-a afectat și despărțirea de Babs și chiar ce dialog halucinant a avut cu polițiștii din Domnești.

O mare uimire a fost faptul că influencerul a ieșit pozitiv la aparatul Drug Test pentru consumul de cannabis, din moment ce de ani buni, se vehicula faptul că ar consuma cocaină, drog cunoscut pentru faptul că ar da energie consumatorilor. Artistul neagă că ar fi utilizat vreodată o asemenea substanță interzisă, de mare risc, care poate da dependență încă din prima utilizare:

„Polițiștii au fost surprinși de rezultat și au spus că se așteptau, dacă era să ies pozitiv la ceva, să ies la cocaină. Probabil pentru că sunt o fire mai energică, mai expansivă, multă lume are impresia că folosesc cocaină, lucru total fals. Ați cunoscut-o pe maică-mea, e la fel de energică, la fel de tare vorbește, e o chestie genetică la noi în familie. Poate de asta cred că am fost mai tentat să iau decizia proastă de a fuma atunci”, spune actorul.

De ce a consumat Dorian Popa cannabis

Dat fiind stilul de viață sănătos pe care îl are și pe care l-a promovat mereu, mulți s-au întrebat de ce a consumat cannabis. Potrivit spuselor sale, perioada extrem de aglomerată, dar poate mai ales despărțirea de Babs, l-a făcut să încerce o metodă de a se calma. Amintim faptul că Dorian Popa și Claudia Iosif, pe numele său real, au avut o relație vreme de 11 ani, locuiau în aceeași casă și își vedeau un viitor împreună.

„Am simțit poate, mai mult ca oricând, nevoia de relaxare, de liniște, după o perioadă agitată, cu terminarea renovărilor și toate lucrurile pe care le știți din viața mea publică, plus un lucru din viața privată pe care nu am vrut să-l fac public și anume despărțirea de Babs. Toate astea m-au copleșit și poate au contribuit la greșeala tâmpită pe care am făcut-o, dar, repet: nu am nicio scuză și îmi asum pe deplin consecințele”.

A promovat campanii antidrog, dar acum a fost prins în fapt

Cu privire la faptul că a fost judecat ca fiind ipocrit pentru că a ținut discursuri antidrog, iar acum a fost prins în fapt, Dorian Popa nu crede că s-a proclamat vreodată ca fiind un model și nu este de acord cu astfel de acuzații. Totuși, chiar el spune că opinia publică are tot dreptul să-l judece pentru fapta sa:

„Aveți dreptul să mă judecați pe deplin pentru ce am făcut, mai ales că am făcut asta ca un dobitoc, fiind persoană publică. Ce să vă spun, e o greșeală pe care o să o regret toată viața”, a spus influencerul, în cadrul unui vlog de pe canalul său de Youtube.

