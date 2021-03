Dorian Popa, supus unei intervenții după ce a fost consultat de medic: “Sunt chisturi”. Problema medicală poate apărea la oricine are obiceiul dezvăluit de artist

Dorian Popa a fost supus unei intervenții după ce a fost consultat de un medic dermatolog. Dezinvolt și sincer, așa cum ne-a obișnuit, artistul a mărturisit care a fost diagnosticul pe care l-a primit. În plus, el a dezvăluit că problema medicală poate apărea la oricine are obiceiul său… respectiv de a scăpa de părul de pe piept cu aparatul de ras.

Dorian Popa și-a scos două chisturi de pe piept

În vârstă de 32 de ani, Dorian Popa a observat de ceva vreme că are două puncte suspecte pe piept. Deși, inițial, a crezut că sunt puncte de grăsime și a încercat să le îndepărteze singur acasă, ulterior, a mers la un dermatolog care l-a lămurit în câteva secunde.

“Am două lucruri pe piept. Le-am anihilat, dar nu am reușit să rezolv situația, dar domnul doctor face magie. Ce sunt oare? Domnul doctor spune că pot apărea și de la firul de păr pentru că eu mă epilez cu lama, în niciun caz de la bătrânețe, așa cum am zis eu”, a declarat cântărețul pe un video, făcut pentru Instagram Stories imediat ce a intrat în cabinetul medicului dermatolog.

După ce i-au fost îndepărtate cele două chisturi cu laserul, dar și alte imperfecțiuni pe care le avea, Dorian Popa a mai oferit câteva mărturisiri “la cald”.

“Gata, fratele este complet vindecat, am rămas puțin ciupit și am și un plasture. Nu sunt puncte de grăsime cum credeam eu, înțeleg că sunt mici chisturi care se formează din cauza firelor de păr care nu reușesc să străpungă pielea și atunci se cicatrizează, motiv pentru care se formează aceste chisturi. Totul de la obsesia mea de a fi mereu epilat. Eu nu vă mint, ăsta sunt. Mă bucur că am făcut și asta că nu mă simțeam bine în pielea mea că știam că am chestii de corectat, plus că nu e bine să le expun la soare”, a mai precizat actorul.

Clipul de mai sus este noul episod de vlog realizat ieri de Dorian Popa și, publicat azi pe canalul său de YouTube. Pe cea mai cunoscuta platformă video din lume, artistul este urmărit de aproape două milioane de oameni.

