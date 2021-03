Recția lui Dorian Popa după ce s-a spus că nu face copii din cauza steroizilor „Nu sunt impotent”

Dorian Popa a mărturisit de curând că nu poate deveni tată, căci îl sperie această idee. Fanii au început imediat să facă diferite supoziții, invocând ideea că artistul, de fapt, n-ar fi fertile din cauza steroizilor.

Dorian Popa a ținut să lămurească acest aspect la podcast-ul lui Cătălin Măruță.

„Pur și simplu, mi-e frică să devin tată, mi-e frică de ziua de mâine. Mi-e teamă de eșec. S-a spus că nu fac copii pentru că iau steroizi. Iau niște suplimente nutritive, astea îți încarcă organismul, ficatul. Nu e ok să fac un copil acum, dar asta nu înseamnă că nu pot procrea. Nu sunt impotent din cauza steroizilor. Trebuie să fii foarte atent când iei decizia să faci un copil. Pot să procreez și mâine, dar nu vreau”, a declarat Dorian Popa în podcastul lui Cătălin Măruță.

Iubita lui Dorian își dorește copii

Contrar declarațiilor artistului, iubita lui Claudia Babs a mărturisit că ambii își doresc un copil, ba chiar și unul înfiat.

„Ne gândim la un copil, e normal într-un cuplu. Eu deja am 36 de ani, nu cred că am spus asta până acum. Eu am vorbit cu Dorian și de o eventuală înfiere a unui copil, pe lângă copilul nostru biologic, pentru că mi se pare un lucru foarte nobil, îmi doresc foarte mult chestia asta. După un copil biologic, va urma și chestia asta.(..) Eu nu cred în căsătorie, nu îmi aduce nimic în plus. Petrecerea aia de nuntă a devenit un bal mascat, oamenii nu mai vin de plăcere, vin de necesitate”, a declarat Claudia Iosif, la Antena Stars.

