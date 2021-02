Motivul pentru care Dorian Popa nu poate concepe copii, deocamdată: “Mă sperie atât de tare ideea asta”

Claudia Iosif și Dorian Popa formează unul dintre cele mai solide și discrete din showbizul românesc și, pentru că sunt împreună de aproape 10 ani, au fost întrebați foarte des când vor deveni părinți. Cu sinceritatea și zâmbetul pe buze cu care ne-a obișnuit, artistul a dezvăluit în cadrul unui interviu motivul pentru care nu poate concepe copii, deocamdată.

În vârstă de 32 de ani, Dorian Popa și-a început șirul mărturiilor privind conceperea unui copil precizând că a rămas oarecum cu sechele, după ce câțiva dintre prietenii lor au trecut prin anumite traume cu bebelușii lor… atât înainte de naștere, cât și după. Cu toate acestea, speră să își învingă această teamă uriașă că ceva rău ar putea să pățească băiețelul sau fetița lui.

“Nu ne-am planificat nimic, totul a venit super natural, am zis că această casă va dezvolta relaţia noastră cu siguranţă. Îmi este frică de ideea de copilaş nu din punct de vedere financiar, nu din punct de vedere al împlinirii relaţiei noastre… am avut nişte pieteni care au avut probleme cu copilaşii la naştere. Mă sperie atât de tare ideea asta, chiar şi după naştere. Cred că este o chestie de laşitate într-un fel… Încă îmi e frică. Nu îmi dau seama”, a declarat cântărețul pentru publicația VIVA în cadrul unui interviu mai vechi. Adevăratul motiv pentru care el și Claudia Iosif “nu lucrează” la un copil este reprezentat de faptul că folosește anumite suplimente nutritive care nu sunt indicate pentru viitorii părinți. Și, deocamdată, nu vrea să renunțe la ele. “Eu făcând sport, iau nişte suplimente nutritive, nişte chestii care cu siguranţă mă fac să nu fiu clar în acest moment apt să dau viaţă unui bebeluş. Şi dacă vreau să fac asta trebuie clar să urmez nişte paşi de curăţare, nu trebuie să te joci. Cred că m-aş căuta şi sub unghia mică de la picior”, a mai dezvăluit carismaticul artist, conform susei citate mai sus. În urmă cu aproape șapte luni, Claudia Iosif a răbufnit pe social media după ce a fost întrebată când îi va dărui un bebe partenerului ei. Dorian Popa este cu cinci ani mai mic decât iubita lui, însă, această diferență de vârstă nu a fost niciodată o problemă în relația lor.

Claudia Iosif și Dorian Popa sunt logodiți

Dorian Popa (n.: 8 august 1988) a avut o copilărie foarte grea, după ce tatăl lui i-a părăsit. Mama a devenit automat şi tată pentru el şi fratele lui, Ciprian. Artistul trăieşte din 2011 o frumoasă poveste de iubire alături de Claudia Iosif.

Într-un video urcat pe Instagram Stories în vara lui 2020, bruneta a mărturisit: “Da (n.r.: am fost cerută de soție), dar am pierdut inelul”.

“Am tot spus amândoi că nu ne-ar schimba cu nimic un act. Poate, ferească Dumnezeu, ne-ar face să ne simțim mai constrânși, mai lipsiți de libertate. Și ferească Dumnezeu să ne facă să introducă râca între noi. Suntem bine, foarte bine așa cum suntem. Ne dorim și copii, ne dorim, și avem o grămadă de planuri în cap. Ba la asta mă gândeam când am zis că avem mai multe planuri în cap (nr.adopție)”, a declarat Dorian Popa într-un interviu oferit pentru jurnaliștii de la click.ro în urmă cu ceva timp.

