Dorian Popa, îngenuncheat de suferință după accidentul mortal al polițistului Ionuț Negrilă: “Oriunde te-a dus Dumnezeu, tot al nostru rămâi. Te iubesc, mă”

Dorian Popa este în doliu, după moartea polițistului Ionuț Negrilă, care a încetat din viață în urma unui accident rutier teribil petrecut ieri seară chiar în fața Palatului Parlamentului. Îngenuncheat de suferință, cântărețul i-a adus un omagiu copleșitor tânărului agent. Acesta avea 30 de ani, iar prietenii lui au mărturisit că se întorsese din vacanță în urmă cu câteva zile.

Dorian Popa, îngenuncheat de suferință după accidentul mortal al polițistului Ionuț Negrilă

Dorian Popa a publicat pe Instagram Stories o poză de album cu Ionuț Negrilă și a așternut următoarele gânduri emoționante: “Te iubesc, mă… Te iubesc. Oriunde te’a dus Dumnezeu… tot al nostru rămâi! Harnic, frumos și extrem de bun profesionist” și “R.I.P. You will be missed (n.r.: Odihnește-te în pace. Ți se va duce dorul)”.

Ionuț Negrilă era în timpul liber seara trecută, când își conducea motocicleta BMW și, la un moment dat, el a pierdut controlul acesteia și s-a izbit frontal de o mașină care circula din sens opus. Unii dintre martorii accidentului au spus că polițistul ar fi forțat semaforul. Alții, că motociclistul mergea pe o roată atunci când s-a petrecut incidentul mortal.

În prezent, colegii săi trebuie să stabilească cu exactitate cauzele și condițiile producerii accidentului rutier. Mai mulți prieteni și colegi din Poliție au venit la locul accidentului să-i aprindă lumânări.

Ionuț Negrilă, sfârșit fulgerător în urma unui accident rutier

Ionuț Negrilă avea o vechime de zece ani în Brigada Rutieră, iar seara trecută el se afla pe motocicleta personală, când a fost izbit de un autoturism în fața Palatului Parlamentului. În urma impactului puternic, polițistul a fost aruncat zeci de metri și, din nefericire, inima lui nu a răspuns la eforturile de resuscitare ale medicilor.

“Dumnezeu să te ierte, Ionuț…”, a scris Bogdan Bănică, președinte executiv Sindicatul Național al Polițiștilor din România SNPR DECUS, dar și criminalist în MAI pe Facebook.

Un mesaj de condoleanțe a fost postat seara trecută și pe pagina de Facebook Corpul Național al Polițiștilor, după cum puteți observa în postarea de mai jos.

Brigada Rutieră a pierdut azi un profesionist! Ionuț, colegul, prietenul, polițistul, profesionistul a plecat într-un… Publicată de Corpul National al Politistilor pe Joi, 25 februarie 2021

Conducătorul autovehiculului a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind 0. Accidentul s-a petrecut în jurul orei 18:56, pe Bulevardul Libertății din Capitală.