Dorian Popa, vizită în cabinetul medicului! Cu ce probleme se confruntă artistul. „Revizie completă”

Dorian Popa a ajuns, din nou, în pragul cabinetului medicului. Acesta și-a anunțat fanii de pe Instagram că intră în revizie completă. Artistul este speriat de unele probleme de sănătate pe care cei din familia lui le au așa că a decis să își facă toate analizele necesare.

Dorian Popa este un om prevăzător și nu lasă nimic la voia întâmplării. În ultima perioadă mai mulți membrii ai familiei sale au avut câteva probleme de sănătate, iar acest lucru l-a speriat. Artistul a decis că trebuie să își facă un set complet de analize pentru a afla dacă și el moștenește problemele din familie, așa că a ajuns în cabinetul medicului. (CITEȘTE ȘI: DORIAN POPA ȘI-A FĂCUT O ALTĂ INTERVENȚIE ESTETICĂ! ”AM UN COMPLEX MIC DE CÂND ERAM PUȘTI”)

„E un moment foarte important în viața mea. Am mai mult de jumătate de an de când îmi propun să intru în revizie, nu mi-am mai făcut de mult niște controale amănunțite plus că ultimele luni de zile au fost cu probleme pentru mamișor și cumnata mea, au pietre la rinichi.

Așa că am tras o singură concluzie, geneticul familiei Popa din punct de vedere al rinichilor este zob, este ereditară, așa că trebuie să fim atenție. Eu am învățat că mai bine prevenim, decât să te chinui să repari”, le-a spus Dorian Popa internauților.

Dorian Popa, analize amănunțite

După ce corpul său a semnalat că ar putea existat unele probleme, Dorian Popa nu a stat mult pe gânduri și a dat fuga la medic să vadă dacă trebuie să își facă griji sau nu.

„În timp ce făceam reflex-terapie am simțit că am o gâlmă în talpă și am întrebat ce e cu ea. În talpă sunt centrii care reprezintă tot organismul nostru și zice că e din zona rinichilor și că ea crede că trebuie să mă verific. Nu mi-a venit să cred, asta e cea mai mare problemă a familiei Popa.

Acum mi-am făcut programare la ecografie, voi începe o revizie complete a întregului corp. Așa e normal, nici mie nu mi-a căzut bine, dar e mai ok să aflăm din timp. Sunt programat la endoscopie și colonoscopie pentru că am niște hemoroizi cronici de la tatăl meu”, a mai spus Dorian Popa.

Analizele au fost făcute, iar Dorian Popa poate să stea liniști. Se pare că nu moștenește problemele la rinichi ale mamei sale și totul este în regulă.

„Am vești bune. Rinichii sunt forță, prostata este mică”, a anunțat Dorian Popa.

