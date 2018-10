Dorinel e mulțumit după 1-1 cu Călărași: „Am tras numai concluzii pozitive!”

Cu toate că din momentul în care a fost instalat pe banca Chiajnei a vorbit numai de play-off, Dorienl Munteanu a fost nevoit să se mulțumească doar cu o remiză în duelul pe care Concordia l-a terminat nedecis 1-1 (0-1) pe teren propriu cu Dunărea Călărași.

„Neamțul” rămâne neînvins în Liga I pe banca Chiajnei având în vedere că runda trecută a trecut cu 2-0 de echipa lui Costel Enache la Botoșani.

„Am tras numai concluzii pozitive. Am pierdut două puncte, nu ne avantajează. Consider că trebuia să câștigâm, mai ales după aspectul jocului în repriza secundă. Este o echipă schimbată, își dorește să câștige, dar era clar din start că multe nu s-au putut schimba în acest timp. Cu toate astea, atitudinea s-a schimbat, iar asta mă bucură. Ne mai trebuie 2-3 jucători, am să vorbesc cu președintele. Dunărea este una dintre cele mai bune echipe a campionatului, dar trebuia s-o învingem. Am urmărit-o pe Steaua în ultimele jocuri, va fi un duel de care pe care. Ropotan va fi gata în 2-3 săptămâni. L-am adus pentru caracterul lui, este un jucător care trebuie Concordiei”, a declarat Dorinel Munteanu, antrenorul formației Concordia Chiajna.

În urma rezultatului final, 1-1, Concordia a acumulat 11 puncte fiind pe locul 11 la egalitate de puncte cu Dinamo care este pe locul 10 dar cu un golaveraj superior, în timp ce Dunărea se află pe locul 9 cu 13 puncte.

Rezultatele etapei a X-a Liga I

Dinamo București – Sepsi OSK Sf. Gheorghe 0-0

FC Voluntari – FC Botoșani 0-0

Gaz Metan Mediaș – Politehnica Iași 1-0

Viitorul – Astra 1-0

FC Hermannstadt – FCSB 1-3

Concordia Chiajna – Dunărea Călărași 1-1

CFR 1907 Cluj – Universitatea Craiova 0-0