Dorința emoționantă a lui Rareș, un copil din Iași care i-a scris lui Moș Crăciun. Scrisoarea a mișcat inimi: „Dacă nu ai bani să cumperi un cadou pentru mine...”

Ne aflăm în pragul sărbătorilor de iarnă, iar copiii s-au pregătit din timp cu scrisori către Moș Crăciun. Printre aceștia se află și Rareș, un băiețel din Iași care a dorit să îi scrie câteva rânduri Moșului. Dorința lui a stârnit o reală emoție în spațiul public. Vezi mai jos ce scrie în bilețelul care a mișcat inimile oamenilor!

Câteva zile ne mai despart de un moment al anului așteptat de mulți copii, și anume Crăciunul. În această perioadă, copiii își pregătesc scrisorile către Moș Crăciun, fiecare având câte o dorință. Acest lucru se regăsește și în scrisoarea lui Rareș, un băiețel din Iași care a reușit să emoționeze. În rândurile scrise de elev, i-a transmis Moșului gânduri frumoase și, de altfel, își dorește ca familia lui să aibă parte de sănătate și fericire. Iar dacă Moșul nu are cum să îi ofere un cadou, nu se va supăra. Totuși, își dorește un lego.

Rareș nu este singurul care i-a scris, deja, lui Moș Crăciun. De exemplu, Mihai, un băeiețel de 9 ani din Huși, județul Vaslui, își dorește ca Moșul să nu uite niciun copilaș anul acesta. De altfel, și-ar dori o carte și o surpriză.

„Mă numesc Mihai și am 9 ani. Am fost cuminte, ascultător și am luat FB la test în clasă. Îți doresc multă sănătate și te rog să nu uiți niciun copilaș. Te rog să îmi aduci cartea Jurnalul unui puști de 18 ani și o surpriză. Mulțumesc”, este mesajul lui Mihai, arată BZI.ro.