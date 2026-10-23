Doru Octavian Dumitru, mărturisiri cutremurătoare la un an după ce a fost la un pas de tragedie! Cum se simte acum

Viața lui Doru Octavian Dumitru s-a schimbat complet în urmă cu un an, când actorul a trecut printr-un episod medical extrem de grav, care i-a pus viața în pericol și l-a obligat să își regândească întreaga existență. Cunoscut pentru umorul său și pentru spectacolele care au adus zâmbete pe chipurile a generații întregi de români, comediantul a fost nevoit să înceapă o luptă dificilă pentru recuperare, departe de luminile scenei și de aplauzele publicului.

În octombrie 2025, artistul a suferit un accident vascular cerebral chiar înainte de a urca pe scenă, în timp ce se afla în Onești, județul Bacău. Starea sa de sănătate s-a deteriorat brusc, în camera de hotel în care era cazat, iar situația a impus intervenția rapidă a medicilor. Acesta a fost transportat de urgență la Spitalul Județean Bacău, unde a primit primele îngrijiri medicale.

Cum se simte acum actorul

Ulterior, având în vedere gravitatea situației, Doru Octavian Dumitru a fost transferat la Spitalul de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava. Acolo, medicii au efectuat o trombectomie, o procedură medicală complexă prin care se urmărește îndepărtarea cheagului de sânge responsabil pentru blocarea circulației într-un vas cerebral. Intervenția a fost una reușită, iar echipa medicală a reușit să îl stabilizeze.

Dincolo de intervenția medicală și de primele zile în care prioritatea a fost salvarea vieții sale, pentru actor a urmat o perioadă dificilă, marcată de recuperare și de eforturi constante pentru a-și recăpăta capacitățile afectate de accidentul vascular cerebral.

La un an de la acel moment care i-a schimbat radical existența, comediantul a ales să vorbească public despre experiența prin care a trecut. Mesajul său a oferit o perspectivă asupra unei perioade în care a trebuit să își regăsească treptat echilibrul și să învețe din nou lucruri pe care, înainte de îmbolnăvire, le făcea în mod firesc.

„Se pot scrie mii de cuvinte pentru a descrie zbuciumul din sufletul unui om care a trecut ori trece printr-o cumpănă. Așa cum este foarte posibil anumite suflete să prefere ca prin distanțare, liniște și tăcere să-și ascundă toate frământările și neputințele. Asta nu înseamnă că le lipsește recunoștința ori nevoia aproapelui. Pentru mine a trecut un an de când a trebuit să reînvăț să pășesc, să gândesc, să vorbesc din nou. Un an în care a trebuit să îmi regăsesc curajul pentru a merge mai departe. Mai ales să-mi liniștesc minunea copilului din mine care s-a trezit speriat, tot încercând să-l ajute pe omul mare care și-a pierdut echilibrul. Încă mai avem de lucru. Dar nici măcar o clipă nu a trecut peste mine în tot acest răstimp, în ciuda stângaciilor, confuziilor, durerilor și temerilor trăite, fără a avea sufletul plin de recunoștință pentru toți cei care mi-au fost alături. Cel mai sfâșietor gând mi-a fost acela că nu am să mai fiu în stare să trăiesc alături de dumneavoastră bucuria râsului. Inima mea plină de totală gratitudine este alături de toți cei care m-au ajutat prin dragostea, fidelitatea, prietenia, profesionalismul, rapiditatea, omenia, îngăduința, discreția și tenacitatea dânșilor/dânselor… să mai pot exista. Vă mulțumesc tuturor”, a transmis Doru Octavian Dumitru.

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