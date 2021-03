Doru Todoruț, lovitură “sub centură” din partea fostei soții: “Mi-a luat toți banii din drepturile de autor”. A fost executat silit de Rocsana Daliana Todoruț

Doru Todoruț a primit o lovitură “sub centură” din partea fostei soții, care a făcut demersurile necesare ca să îl execute silit pentru pensia alimentară a celor trei fiice pe care le au împreună. “Mi-a luat toți banii din drepturile de autor”, a declarat solistul trupei DeepCentral și, știm cu toții că, de un an, artiștii din România și nu numai au avut foarte rar concerte. Astfel că, veniturile cântărețului s-au redus substanțial. Pe de altă parte, el a depus o cerere către instanță ca să i se reducă din pensia alimentară pe care este obligat să o plătească mamei copiilor lui, Rocsana Daliana Todoruț.

Doru Todoruț, executat silit de fosta soție de care a divorțat în decembrie 2013

La mai bine de șapte ani de când au decis să meargă pe drumuri separate în viață, între Doru Todoruț și fosta soție se duce un război teribil…. Motivul este reprezentat de pensia alimentară a celor trei prințese care s-au născut în timpul mariajului. În urma procesului pe care Rocsana Daliana Todoruț i l-a deschis ex-soțului, ea a reușit să îi ia toți banii din drepturile de autor la sfârșitul anului trecut.

Conform spuselor cântărețului, Rocsana Daliana Todoruț îi cere aceeași sumă de bani pe care i-o oferea înainte de pandemie ca pensie alimentară. Acest lucru se întâmplă în condițiile în care, la fel ca mulți artiști, și Doru Todoruț a fost foarte afectat din punct de vedere financiar din cauza crizei epidemiologice; în prezent, el trăiește doar din indemnizația oferită de către stat.

“Începând din anul trecut, din martie, când s-a instaurat pandemia, a fost afectat venitul meu. Am discutat cu mama fetelor. Statul oferă o indemnizație lunară de 4.000 de lei, din care trebuie să trăiești, mai vin ceva sume și din drepturile de autor, o dată la șase luni. Fosta soție a considerat de cuviință să apeleze la un executor, fiind convinsă că am venituri mai mari. Inițial, am stabilit împreună să-i dau jumătate pentru copii, din cei 4.000 de lei. Apoi, ea a apelat la un executor”, a afirmat artistul în cadrul emisiunii “Exclusiv Vip”, emisiunea prezentată de Cristi Brancu la Prima TV.

Nu rata: Doru Todoruț spune adevărul despre relația cu fosta soție: “Lăsăm lucrurile să se întâmple așa cum prevede legea”

În cadrul interviului, solistul de la DeepCentral a mai povestit următoarele aspecte din situația delicată în care se află: “Am apelat și eu la instanță acum, ca să contrabalansez. Nu știu situația ei financiară, instanța o cere doar pe a mea. Ea e angajată câteva ore la o firmă, e o perioadă financiară dificilă și pentru ea. Acum instanța analizează fișele, adeverințele și urmează să ia o decizie. La finalul anului, executorul mi-a luat niște bani din drepturile de autor, care veniseră. Cumva o înțeleg, când nu sunt bani, e greu”.

Citește și: Marea dorință a lui Doru Todoruț după despărțirea de Irina Baianț: “Îmi doresc să …”

Rocsana Daliana și Doru Todoruț au divorțat la notar în decembrie 2013, după 10 ani de relație, dintre care cinci de căsătorie. Ei au împreună trei fete: Rebecca, în vârstă de are 10 ani, iar gemenele Eva și Natalia, de opt anișori.

Sursa foto: Facebook