Dragoș Bucur și fiica lui, Sofia, colegi de muncă

Îndrăgitul actor a început filmările la o nouă peliculă în care, surpriză, va juca inclusiv fiica lui, Sofia! Cei doi vor face echipă într-o peliculă inspirată dintr-un basm scris chiar de către Dragoș Bucur.

Producţia se anunţă una spectaculoasă, mai ales cu mutle dintre ideile care au stat la baza ei au venit chiar de la Sofia, fiica lui Dragoș Bucur, în vârstă de 13 ani.

„ este un basm scris de Dragoş Bucur împreună cu fiica lui, Sofia. Este o chestie mistică, despre Deltă, iele, zmei şi lipoveni “, a spus regizorul Dorian Boguţa pentru tlnews.ro.

„Judeţul Tulcea şi Delta Dunării sunt foarte ofertante pentru orice regizor şi orice scenograf. Dincolo de natura acestui judeţ «cât o ţară», unde avem Munţii Măcinului, Dunărea, Delta şi Marea Neagră, suntem şi un muzeu etnic, Dobrogea fiind plină de poveştile etniilor care trăiesc în armonie de sute de ani“, a spus pentru aceeaşi sursă Corina Davidov, reprezentant al Asociaţiei de Management al Destinaţiei Turistice Delta Dunării. Filmul a primit o finanţare de la stat de 4,13 milioane lei. Filmările şi montajul vor dura circa un an şi jumătate. Pentru Dragoş Bucur este o provocare să apară pentru prima dată într-un film, alături de fiica lui. (Citește și GHINION PENTRU DRAGOŞ BUCUR ŞI DANA NĂLBARU, LA SCURT TIMP DUPĂ CE S-AU MUTAT ÎN AMSTERDAM! CE A PĂŢIT MEZINUL FAMILIEI)

Actorul a adoptat o fetiță

Dragoș Bucur și Dana Nălbaru sunt oameni cu suflet mare. Deja părinții a doi copii, cuplul a decis să adopte o fetiță. De origine romă. Astfel că, în acest moment, Sofia, Kadri și Roxana-India sunt “comorile” lor.

„Să știi că lucrez destul de puțin, în ultimul timp. Am renunțat la emisiune, proiectele le aleg foarte atent, am devenit selectiv și stau foarte mult timp acasă. Cred că de vreo două luni jumătate, de când m-am întors din Irlanda, am tot stat acasă. Așa că dorm. Kadri, băiatul meu, de vreo lună, nu știu de ce, dar adoarme pe la 19.30 și atunci avem seri când ne uităm la filme cu Sofia, vorbim, mai ieșim la restaurant. Adică lucrurile încep să intre în normalul dinainte”, a spus Dragoș Bucur, potrivit libertatea.ro.