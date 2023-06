Dragoș Pătraru, distrus de colaborarea cu TVR. Prejudiciul uriaș adus prezentatorului de la Starea Nației

În anul 2018, Dragoș Pătraru a încheiat definitiv colaborarea cu Televiziunea Română. Jurnalistul a plecat de acolo cu mare scandal, însă nici până în ziua de astăzi nu a fost îngropată securea războiului. De-a lungul timpului, fostul prezentator TV a vorbit despre neregulile din cadrul instituției și despre ceea ce s-a întâmplat între el și întreaga conducere a postului, însă abia acum a dezvăluit care sunt prejudiciile pe care i le-a adus colaborarea cu TVR.

Conflictul dintre Dragoș Pătraru și Televiziunea Română a luat amploare în urmă cu aproximativ șase ani. Doina Gradea, fosta șefă a Televiziunii Publice, l-a dat în judecată în anul 2018 pe Dragoș Pătraru, după ce jurnalistul a publicat câteva înregistrări pe site-ul personal, în care erau evidențiate câteva discuții pe care le-au avut. În acele înregistrări, Doina Gradea îi denumea pe jurnaliștii de la postul public „hateri”și a făcut comentarii jignitoare la adresa unei jurnaliste, afirmând că este „cap de porc”.

Tribunalul Ilfov a considerat ca fiind nefondată acțiunea fostei șefe a TVR și a obligat-o să-i plătească lui Dragoș Pătraru cheltuielile de judecată, mai exact 4.284 de lei. În urma acelui scandal, TVR a reziliat unilateral contractul cu Dragoș Pătraru și a scos emisiunea Starea Nației de pe post. Jurnalistul a acționat în instanță, iar judecătorii i-au dreptate, obligând Televiziunea Română să plătească daune în valoare de 30.000 de euro.

Cu toate acestea, nu s-au încheiat toate socotelile. Dragoș Pătraru a mărturist că a rămas cu multe datorii în urma colaborării cu TVR.

CITEȘTE ȘI: Din ce face bani Dragoș Pătraru pentru a ține Starea Nației în viață: „Dacă stăteam doar în tv, în 3 luni am fi închis”

Dragoș Pătraru, datorii 25.000 de euro după colaborarea cu Televiziunea Română

Fostul prezentator TV a mărturisit că în momentul în care s-a angajat la TVR și a văzut condițiile în care trebuia să lucreze, s-a decis să renoveze birourile în care lucra. Un bun prieten l-a ajutat, însă acest lucru l-a costat scump, astfel că legătura de prietenie aproape că s-a destrămat.

„La TVR, în clădirea care aparţine poporului român, la etajul al doilea, sunt patru birouri pe care le-am renovat noi cu o firmă a unui bun prieten de-al meu, BauPartner, pe care l-am sunat şi pe care l-am rugat să ne ajute. «Te rog eu, nu pot să muncesc în acestă cocină, care este clădirea televiziunii publice», i-am spus. Asta pentru că eu nu pot lucra în condiţii mizerabile.

I-am zis «Te rog vino şi ajută-mă». Şi prietenul meu, care avea un şantier în zonă, a trimis nişte oameni şi în trei săptămâni am renovat acele camere din TVR, de la cărămidă, inclusiv instalaţia electrică, parchetul de pe jos, zugrăveala, rigipsurile, tot”, a declarat Dragoş Pătraru, pentru Paginademedia.ro.

Dragoș Pătraru susține că i-a rămas dator cu 25.000 de euro prietenului său, care a rupt aproape orice legătură cu el. Fostul prezentator susține că TVR ar fi trebuit să facă publicitate firmei respective, însă nu a respectat înțelegerea.

„TVR n-a plătit un leu pe acele camere. Trebuia să dea publicitate acestei firme. După ce am plecat şi s-a terminat contractul, mizeriile de acolo au venit şi mi-au spus că nu primeşte această firmă reclamă, pentru că înţelegerea – deşi lucrarea e făcută pentru TVR – ar fi fost să facă reclamă în interiorul contractului.

Păi dacă voi mi-aţi reziliat contractul, nemernicilor, unde să mai fac eu publicitate? Şi eu am rămas dator 25.000 de euro la acastă firmă, plus firma de termopane şi ce am mai avut – pentru că au fost tot felul lucruri. Iată, bani pe care noi ajungem să-i plătim din cauza unora şi altora cu care am lucrat şi care n-au fost serioşi”, a mai mărturisit Dragoş Pătraru, pentru sursa citată.

VEZI ȘI: Adio, Dragoș Pătraru de la TV! Anunțul trist făcut chiar de prezentatorul emisiunii Starea Nației: „E exclus ca noi să mai avem loc undeva”