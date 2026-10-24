Dragoste ca în filme, dar cu final FERICIT în realitate! Doi actori de la Hollywood s-au căsătorit după mai bine de un deceniu

Téa Leoni și Tim Daly au demonstrat că o poveste de dragoste începută în fața camerelor de filmat se poate transforma într-o relație adevărată, care rezistă în timp. Cei doi actori s-au cunoscut în 2014, pe platourile serialului „Madam Secretary”, unde interpretau un cuplu căsătorit, iar chimia dintre ei a depășit rapid granițele ficțiunii. După mai bine de un deceniu petrecut împreună, cei doi și-au oficializat relația în vara anului 2025, în cadrul unei ceremonii discrete organizate la New York. Acum, potrivit PEOPLE, Téa Leoni și Tim Daly revin împreună pe micile ecrane într-un nou serial NBC, în care interpretează, din nou, doi soți.

Téa Leoni și Tim Daly s-au îndrăgostit pe platourile serialului „Madam Secretary”

Povestea lor a început în 2014, când Téa Leoni și Tim Daly au fost distribuiți în serialul politic „Madam Secretary”, difuzat de CBS. Actrița interpreta rolul lui Elizabeth McCord, o fostă analistă CIA care ajunge secretar de stat al Statelor Unite, în timp ce Daly îl juca pe Henry McCord, soțul personajului principal.

Deși în serial interpretau doi oameni căsătoriți de aproximativ două decenii, în realitate cei doi abia se cunoscuseră. Relația profesională s-a transformat însă într-o apropiere personală, iar compatibilitatea lor a devenit evidentă încă de la începutul colaborării.

La scurt timp după premiera producției, Tim Daly a vorbit într-un interviu pentru Collider despre cât de bine se înțelegea cu partenera sa de filmare, explicând că între ei exista nu doar chimie artistică, ci și o relație de prietenie autentică.

„Vrea să muncească din greu și vrea să se distreze. Ne simțim foarte bine împreună. M-am înțeles bine cu mulți oameni, dar chimia dintre noi era dezastruoasă. Și am detestat oameni cu care aveam o chimie extraordinară. Este mult mai bine atunci când te înțelegi bine cu cineva și există și chimie”, declara actorul.

Ani mai târziu, într-un interviu acordat în iunie 2021 podcastului „Really Famous with Kara Mayer Robinson”, Daly și-a amintit prima impresie pe care i-a făcut-o Téa Leoni.

„Mi-am spus: «Ce femeie grozavă!». Este genul de persoană care nu suportă prostiile. Este acolo ca să-și facă treaba de actriță. Nu se gândește la statutul ei sau la alte lucruri de genul acesta”, a povestit el.

Actorul a mai mărturisit că relația lor din viața reală este „mult mai bună” decât povestea de dragoste a personajelor pe care le interpretau în serial.

Legătura neașteptată dintre cei doi actori. Frecventaseră aceeași școală cu internat

Deși s-au cunoscut pe platourile de filmare, Téa Leoni și Tim Daly au descoperit că aveau un lucru surprinzător în comun. Amândoi frecventaseră aceeași școală cu internat din statul american Vermont, însă în perioade diferite, astfel că drumurile lor nu se intersectaseră în adolescență.

Într-un interviu acordat publicației Collider, în septembrie 2014, Daly a explicat că această experiență comună le-a influențat personalitățile și felul în care privesc viața. Actorul a apreciat în mod special faptul că partenera sa nu este preocupată excesiv de confort sau de privilegiile asociate celebrității.

„Este o persoană care, la fel ca mine și ca mulți dintre cei care au mers la acea școală, inclusiv propria mea fiică, poate fi perfect fericită dormind într-un sac de dormit ud, pe o podea de piatră, sau stând într-un hotel luxos. Nu este genul de persoană care să se plângă”, spunea Tim Daly.

Această asemănare dintre ei a contribuit la apropierea lor, iar relația începută în timpul filmărilor avea să devină una dintre cele mai discrete povești de dragoste de la Hollywood.

Téa Leoni divorțase de David Duchovny. Cum a început relația cu Tim Daly

Primele zvonuri despre o posibilă relație între Téa Leoni și Tim Daly au apărut în iulie 2014, după ce actrița a fost văzută în public la o piesă de teatru în care acesta juca, în localitatea Dorset din Vermont, în weekendul dedicat Zilei Independenței Statelor Unite.

În acea perioadă, Leoni se afla într-un moment important al vieții sale personale, deoarece mariajul cu actorul David Duchovny, cunoscut pentru rolul din serialul „Dosarele X”, ajunsese la final.

Cei doi fuseseră căsătoriți timp de 17 ani și aveau împreună doi copii, Kyd și Madelaine. Separarea lor avusese loc cu aproximativ trei ani înainte, iar divorțul a fost finalizat în august 2014.

Potrivit PEOPLE, Téa Leoni și Tim Daly au început să formeze un cuplu în vara aceluiași an, însă relația a fost confirmată public abia în decembrie 2014.

În aprilie 2015, cei doi și-au făcut prima apariție oficială împreună pe covorul roșu, la dineul Asociației Corespondenților de la Casa Albă, unde au participat ca invitați ai jurnalistului Bob Schieffer și ai fostului secretar de stat Madeleine Albright.

Schieffer avea să povestească ulterior că a invitat-o pe Téa Leoni la eveniment și i-a propus să vină însoțită de Tim Daly, confirmând astfel că relația lor era deja cunoscută în cercul apropiaților.

Colegii de filmare au aflat cu surprindere că formează un cuplu

Relația dintre cei doi actori a fost primită cu entuziasm de colegii din distribuția serialului „Madam Secretary”, deși la început puțini știau că povestea lor de dragoste din fața camerelor continuase și în viața reală.

În aprilie 2015, actorul Geoffrey Arend, unul dintre colegii lor de platou, a dezvăluit pentru PEOPLE că majoritatea membrilor echipei nu știau despre relație și că vestea i-a luat prin surprindere.

„Nimeni nu știa cu adevărat. Nu te duci la șeful tău și îl întrebi: «Hei, cu cine te întâlnești?». Așa că acum cred că suntem cu toții foarte protectori cu ei”, declara actorul.

Acesta a adăugat că Tim Daly este un om extraordinar și că cei doi se potrivesc foarte bine.

Și Barbara Hall, creatoarea serialului „Madam Secretary”, a vorbit cu admirație despre relația lor, într-un interviu acordat Entertainment Weekly în decembrie 2019.

„Sunt cel mai potrivit cuplu și este cu adevărat minunat că am făcut parte din această poveste. Totuși, nu știu dacă pot să-mi atribui meritul pentru asta!”, a spus producătoarea.

Cei doi actori împărtășesc și pasiunea pentru cauzele umanitare

Dincolo de carierele lor în televiziune și cinematografie, Téa Leoni și Tim Daly sunt implicați în numeroase proiecte caritabile și inițiative sociale, iar această preocupare comună reprezintă un alt element important al relației lor.

Téa Leoni este membră a consiliului de administrație al UNICEF SUA, organizație cu care familia sa are o legătură de mai multe generații. Bunica sa paternă, Helenka Pantaleoni, a fost una dintre fondatoarele comitetului american pentru UNICEF, în 1947, în timp ce tatăl actriței, Tony Pantaleoni, a făcut parte din conducerea organizației și a contribuit la crearea unui fond de sprijin.

În iunie 2022, Tim Daly a publicat pe Instagram un videoclip UNICEF narat de partenera sa, încurajând publicul să contribuie la campania organizației.

Actorul a explicat că familia lui Téa Leoni urma să dubleze donațiile realizate în cadrul campaniei, în memoria tatălui acesteia.

La rândul său, Daly este președintele organizației nonprofit The Creative Coalition, care promovează schimbarea socială prin intermediul artelor și susține implicarea artiștilor în problemele comunității.

S-au căsătorit după 11 ani de relație, într-o ceremonie discretă la New York

După mai bine de un deceniu petrecut împreună, Téa Leoni și Tim Daly au decis să își oficializeze relația. Cei doi s-au căsătorit pe 12 iulie 2025, în cadrul unei ceremonii private organizate la New York, la care au participat doar membrii apropiați ai familiilor lor.

Evenimentul a avut loc la aproximativ 11 ani după începutul poveștii lor de dragoste, însă actrița obișnuia să îl numească în glumă pe Tim Daly „soțul meu” încă din perioada în care interpretau un cuplu în serialul „Madam Secretary”.

În martie 2017, Téa Leoni îi transmitea actorului un mesaj amuzant cu ocazia zilei sale de naștere, într-o postare publicată pe rețeaua X, cunoscută atunci drept Twitter.

„La mulți ani celui mai bun soț pe care l-ar putea avea o fată la televizor, @TimmyDaly!”, scria actrița.

Tim Daly i-a răspuns în același ton glumeț, folosind un joc de cuvinte inspirat de titlul serialului în care jucau împreună.

„Mulțumesc, Madam Sexytary!”, a replicat actorul.

Căsătoria lor din 2025 a transformat astfel în realitate o situație pe care cei doi o trăiseră timp de mai mulți ani în fața camerelor de filmat.

Téa Leoni și Tim Daly revin împreună pe micile ecrane. Joacă din nou rolurile unor soți

La peste un deceniu după ce s-au cunoscut pe platourile serialului „Madam Secretary”, Téa Leoni și Tim Daly revin împreună într-o nouă producție de televiziune, care are o legătură surprinzătoare cu viața lor personală.

Pe 23 octombrie 2026 are premiera la NBC sitcomul „Newlyweds”, în care cei doi actori interpretează din nou un cuplu căsătorit, de această dată aflat la începutul vieții conjugale.

Potrivit descrierii oficiale oferite de NBC, serialul urmărește povestea unei femei cu spirit liber și a unui profesor riguros, care decid să se căsătorească impulsiv după o relație pasională și rapidă.

În noua producție, Téa Leoni o interpretează pe Jeanie, în timp ce Tim Daly joacă rolul lui James, iar situațiile prin care trec personajele lor promit să aducă umor și conflicte inspirate din diferențele de personalitate ale celor doi.

Actorul s-a declarat încântat de posibilitatea de a lucra din nou alături de soția sa, mărturisind în cadrul unui eveniment organizat la Universal Studios că experiența este una deosebită.

„Este un miracol. Este foarte distractiv, este grozav și încă ne plăcem unul pe celălalt”, a declarat Tim Daly.

Un alt nume important implicat în proiect este Jamie Lee Curtis, care are rolul de producător executiv și va apărea în serial ca invitată recurentă.

Pentru Téa Leoni și Tim Daly, „Newlyweds” reprezintă astfel o întoarcere simbolică la începuturile relației lor, deoarece cei doi au ocazia să interpreteze din nou un cuplu, la 12 ani după ce s-au îndrăgostit în timpul filmărilor pentru „Madam Secretary”.

Povestea lor demonstrează că uneori dragostea începută pe platourile de filmare poate rezista mult după ce camerele se opresc, iar în cazul lor, relația profesională și cea personală continuă să se împletească într-un mod cât se poate de firesc.

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