Dragoste de soră! O adolescentă din Ucraina a încasat 12 gloanţe pentru a-şi apăra fratele. Președintele Zelenski a vizitat-o la spital

O adolescenta de numai 16 ani din Ucraina este considerată o adevărată eroină, după ce s-a aflat că și-a apărat fratele de 8 ani de gloanțe cu propriul ei corp. Deși a fost împușcată de 12 ori, fata a supraviețuit. Ea a fost vizitată joi, la spital, de președintele Volodimir Zelenski, au notat agenția Reuters și ziarul Blesk din Cehia.

Katerina Vlasenko, fratele şi părinţii săi au părăsit Kievul când armata rusă a început să atace zonele rezidenţiale.

”Am împachetat doar câteva lucruri şi le-am aruncat în maşină, în grabă”, a povestit mama fetei. La scurt timp după ce au pornit la drum, soldaţii ruşi au început să tragă în ei.

”Îmi amintesc că primul glonţ mi-a intrat în genunchi”, a spus adolescenta. Când Igor, fratele ei de 8 ani, şi-a văzut sora rănită, a ieşit din maşină şi a ţipat la ruşi. A urmat apoi o altă rafală de gloanţe.

”Gloanţele au lovit-o în spate, în coaste şi plămâni, şi în picioare. Cel mai grav a fost rănită pentru că şi-a acoperit fratele mai mic cu propriul ei corp”, a spus Tatiana, mama tinerei.

Katia l-a salvat pe Igor și a supraviețuit în mod miraculos, deși a fost lovită de 12 gloanțe. Joi, ea a fost vizitată la spital de președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Președintele i-a oferit adolescentei eroine un buchet de flori albe și roz. Micuța și-a oprit lacrimile cu greu.

When the Russians shot Katherina, her parents thought she was dead. “The bullets went through her back, the ribs, the lungs, the thighs,” the mother said. “She suffered the most as she was covering her little brother.” She saved his life. He is 8yo. Pres Zelenskyy met them today: pic.twitter.com/IoqrSVBCAS

