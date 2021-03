Dragostea învinge! Transformarea incredibilă a unui cuplu. Cum au reușit să slăbească împreună

Uneori lupta cu kilogramele în plus este dificilă, însă atunci când este dusă în doi totul poate să devină mult mai ușor. Poveste unui cuplu i-a impresionat pe internauți. Viața celor doi a devenit mai dificilă după ce a apărut primul copil, iar ambii părinți au luat în greutate. Însă au dat dovadă de determinare și ambiție, iar acum arată mai bine ca niciodată.

Povestea celor doi a fost făcută publică pe rețelele de socializare și urmărește declinul și renașterea unui cuplu de tineri. După apariția primului copil, proaspeții părinți au luat în greutate și s-au transformat total, aceștia au fost judecați aspru de către prieteni, iar asta i-a determinat să facă o schimbare.

„Ea era o tânăra superbă, avea un corp divin… dar odată cu venirea lui Matei pe lume, băiețelul nostru, aceste lucruri s-au schimbat. Corpul ei s-a schimbat foarte mult, era de nerecunoscut. Pe mine nu mă deranja acest aspect. O iubeam la fel de mult. În fața prietenilor mei, eram văzut ca un maimuțoi care are acasă o balenă… eram atât de trist pentru că toți din jurul meu vedeau în soția mea un obiect pe seama căruia să se amuze. Eu îi ascundeam soției mele aceste lucruri, nu vroiam să sufere. Știam cât de mult își dorește să devină din nou acea tânăra care să se uite cu mândrie in oglindă.”, a spus tânărul, potrivit paginii de Facebook Lif3.

Transformare incredibilă

Deși bărbatul a încercat să nu se lase afectat de spusele celor apropiați, soția lui a simțit că nu se aflau într-o direcție bună, așa că a decis să facă o schimbare. Cei doi au început să meargă împreună la sală, iar după multă muncă s-au văzut rezultatele. A avut loc o transformare incredibilă, iar acum arată mai bine ca niciodată.

„Ea a venit cu ideea ca își dorește atât de mult să petrecem timp împreună. Mi-a propus să mergem amândoi la sală ca să reușim împreună. Eu am încurajat-o și am înțeles-o ca își dorește mult să fie bucuroasă de corpul ei! După șapte luni de muncă, am reușit împreună! Eram cel mai mândru de noi doi! După mult timp ne-am întâlnit cu prietenii mei. Acestora nu le venea să creadă ce văd! Eram eu cu soția mea, mult mai frumoși ca în trecut.”, a mai spus bărbatul potrivit sursei citate.