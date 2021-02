Transformare incredibilă! O tânără a reușit să slăbească peste 120 de kilograme într-un timp scurt. Ce a determinat-o să își schimbe stilul de viță

Erika Olson a reușit o transformare spectaculoasă, a slăbit 127 de kilograme într-un timp scurt. La doar 24 de ani, tânăra cântărea aproximativ 200 de kilograme, avea o viață haotică și consuma cel puțin cinci litri de suc pe zi. A decis că trebuie să facă o schimbare, iar rezultatul este uimitor.

Pe vremea când era studentă, Erika avea grave probleme de greutate. Aceasta ducea o viață haotică, iar cantitățile de mâncare pe care le consuma erau imense. Mânca numai mâncare de tip fast-food, patiserii și consuma cel puțin cinci litri de suc pe zi.

„De obicei treceam peste micul dejun. Prânzul și cina erau asemănătoare. Little Caesars erau favoriții mei. Obișnuiam să mănânc o întreaga pizza cu pepperoni mare. Consumam și o mulțime de preparate McDonald’s și multe patiserii. După masă aveam întotdeauna ceva dulce, indiferent dacă era suc, tort sau alte prăjituri. Beam o mulțime de suc.”, a declarat Erika, potrivit dailymail.co.uk.

Erika a decis că trebuie să își schimbe stilul de viață și mai ales alimentația în momentul în care a aflat că este prediabetică. Bunica acesteia a decedat din cauza complicațiilor cauzate de diabet, iar tânăra a decis că nu poate lăsa să i se întâmple același lucru și ei.

Transformare incredibilă

Erika a început să își schimbe alimentația și a încercat să facă exerciții fizice, însă din cauza greutății corporale nu reușea să facă nici un antrenament. Așa că a decis să apeleze la o intervenție de by-pass gastric pentru a-și micșora stomacul.

Acest lucru a ajutat-o să renunțe la obiceiurile alimentare nesănătoase. Erika Olson a dat dovadă de determinare și a reușit să slăbească 127 de kilograme într-un timp destul de scurt, iar transformarea a fost incredibilă. Acum este atentă la ce mănâncă și face mișcare zilnic.

„Consum aproximativ 1.800 de calorii pe zi. La micul dejun, beau cafea și mănânc omletă cu niște brânză și cârnați de curcan. De obicei, am și o felir de pâine prăjită. La jumătatea dimineții, am parte de un baton de proteine, iar la prânz prefer tortilla, felii de mere și unt de arahide. La cină am, de obicei, carne cu legume și orez. Mănânc cam același lucru în fiecare zi.”, a mai spus Erika.