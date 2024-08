Drama care i-a marcat viața lui Nicu Covaci. Mama liderului trupei Pheonix a fost ucisă!

Nicu Covaci s-a stins din viață la vârsta de 77 de ani, iar săptămâna viitoare urmează să fie condus pe ultimul drum. Acesta a fost unul dintre cântăreții emblematici ai României, însă puțini sunt cei care știu că viața i-a fost marcată de o mare tragedie. Mama acestuia, Tamara Stoian, a fost ucisă cu sânge rege. Cum s-a întâmplat totul?

În anul 1992, Nicu Covaci trăia una din cele mai grele zile din viața lui. Mama sa a fost atunci ucisă cu bestialitate de doi indivizi. Femeia a fost înjunghiată în propria casă, iar mai apoi criminalii au dat foc și locuinței. Această tragedie l-a marcat profund pe Nicu Covaci, abia în anul 2017 artistul reușind să vorbească despre cele întâmplate.

Puțini sunt cei care știu că viața lui Nicu Covaci a fost marcată puternic de o tragedie ce a avut loc în anul 1992. Atunci, mama liderului trupei Phoenix, Tamara Stoian, a fost ucisă cu sânge rece de către doi indivizi. Femeia a murit la vârsta de 72 de ani, în condiții care au șocat pe toată lumea, în special pe fiul său.

Mai exact, Tamara Stoian a fost atacată de doi indivizi, Sandor Carol și Ruszi Zoltan, chiar în propria casă. Cei doi au înjunghiat-o de 25 de ori și, ulterior, i-au incendiat casa. Vreme de șase ani criminalii au umblat liberi, abia în anul 1998 fiind arestați și acuzați de omor grav și distrugere prin incendiere. Oamenii legii au decis atunci ca Sandor Carol să fie condamnat la 18 ani de închisoare, iar Ruszi Zoltan la 19 ani de închisoare.

Felul tragic în care mama sa s-a stins din viață l-a afectat profund pe Nicu Covaci și i-a marcat viața. Abia în anul 2017, artistul și-a găsit puterea să vorbească despre ce s-a întâmplat cu cea mai importantă femeie din viața lui.

„Am plătit prețuri uriașe, dar cel mai mare preț l-a plătit maică-mea, care a fost tăiată în bucăți și i s-a dat foc. Mi-a spus căpitanul Poliției: Covaci vezi că pe tine te vizează, tu ești Phoenix. A ars jumătate din casă, în pupitre am mai găsit mărci, bani, nu au furat nimic. A doua zi după înmormântare, am scos-o din mormânt, am ars-o și o am acasă, în Spania, într-un vas de argint,” mărturisea Nicu Covaci.