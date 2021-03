Drama care nu-i dă pace Simonei Trașcă: "A murit chinuit în pușcărie "

Simona Trașcă și-a deschis sufletul și a făcut dezvăluiri emoționante despre un eveniment dificil din viața ei, moartea fratelui ei. Șapte ai au trecut de când a aflat cumplita veste, dar nici până în ziua de azi nu a putut depăși acel moment. Simona recunoaște că a făcut tot ce a putut pentru a-și scăpa fratele din ghearele drogurilor, dar există totuși un lucru care nu-i dă pace.

Decesul fratelui ei a lăsat răni adânci în sufletul Simonei Trașcă. Vedeta susține că pentru ea a fost și este foarte dificil să accepte această situație, mai ales că atât timp cât a fost în viață, ea a fost alături de el.

„Frate-meu a început să se drogheze în anturaj, noi ne-am prins foarte greu de chestia asta. Atunci nici nu știam de droguri și când îl vedeam amețit, am zis că a băut și el o bere cu băieții pe la părculeț. A fost o luptă foarte grea, oamenii nu înțeleg dacă nu au fost în situația asta că spun că nu am făcut nimic pentru el. Ba da, am făcut tot ce am putut.

Eu sunt singura din familie care are sufletul împăcat că știu că am făcut tot. Pe mine mă suna când era oprit într-un magazin că ajunsese la gesturi extreme pentru droguri”, a declarat Simona Trașcă într-o emisiune Tv.

Deși este conștientă că a făcut tot ce a putut pentru a-l salva, vedeta are totuși un mare regret. Din cauza faptului că se afla în spatele gratiilor fratele ei s-a stins în chinuri groaznice iar familiei nu i-a fost permis familiei să îl ia acasă să-l plângă.

„De multe ori îl internam în spital și speram că se va întâmpla o minune, dar nu mai avea puterea să treacă. Cea mai mare părere de rău este că a murit chinuit în pușcărie și nu am înțeles legea asta de la noi. În momentul în care a murit nici măcar nu ni l-au dat acasă să îl plângem.

Ne-au spus că el este încă deținut și nu am avut parte să mai petrec timp cu el decât cât a durat slujba de înmormântare. Nu am fost lăsați la capelă pentru că este încă deținut. Am fost singura care nu s-a dezlipit de el aproape nicio secundă”.

