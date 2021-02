Cosmina Grigore avea să fie diagnosticată cu cancer la sân în urmă cu nouă ani. Starea s-a agravat, ulterior trecând prin două operații. Acum este ok și a venit în studioul Vorbește Lumea, unde le-a povestit Lorei și lui Cove, dar și miilor de telespectatori, cum s-a comportat în fața bolii și cum trăiește acum.

Cosmina afla că are cancer în 2012, apoi era operată. A fost un coșmar pentru ea, a crezut că va muri, s-a împăcat chiar cu soarta, dar ceva i-a dat imboldul spre viață. Surprinzător, chiar…moartea. Are cuvântul Cosmina Grigore: ”Am schimbat într-un vis ceea ce putea fi coșmar! Totul a început în 2013, pe 31 iulie… Am fost diagnosticată cu cancer la sân. Am trecut prin două operații, moartea mi-a dat putearea să lupt, să merg mai departe”.

Drama Cosminei Grigore, dezvăluiri cutremurătoare: ”Moartea mi-a dat putere!”

Este doar începutul tulburătoarei povestiri. "Când stăteam pe patul de spital, după o operație, mă trezisem din anestezie și așteptam pe cineva să vină lângă mine mi-am dat sea,a că eu sunt acolo, pe pat, iar ceilalți, pe care-i vedeam pe acolo, erau cu treabă… Atunci mi-am imaginat că, dacă aș muri, ei și-ar fi continuat viața normal… Și atunci mi-am zis, hai să trăiesc", a continuat ea.

A trăit doi ani în complex. ”N-am vrut să văd situația în care eram ca pe o finalitate. Am trecut prin două operații. E un complex foarte greu prin care treci. În primii doi ani, nu puteam să intru într-un magazine de lenjerie intima fără să încep să plâng”, a mai dezvăluit Cosmina Grigore.