Oana Roman trece prin momente cumplite. Mare iubitoare de animale, vedeta are un bulldog francez pe care îl iubește ca pe propriul ei copil. Recent, ea a aflat că animăluțul este bolnav. Toată familia suferă pentru el. Oana a postat o imagine cu patrupedul și un mesaj emoționant.

Cățelul vedetei are dublă hernie de disc. Oana Roman urmează să meargă cu el la veterninar și să-i facă un tomograf pentru a vedea cât de gravă este situaţia. Fiica fostului premier speră ca animăluțul familiei să se facă bine cât mai repede.

„Sufletul meu e rupt în două!”

„Îl iubesc ca pe propriul meu copil şi am aflat că este foarte bolnav! Sufletul meu e rupt în două! Ne vom lupta pentru el si sperăm că va fi bine! Este o minune de căţel bun şi cuminte! Are dublă hernie de disc. Aştept mâine să-i facă tomograf”, a scris Oana Roman, pe pagina ei de Instagram.

Prietenii și fanii Oanei Roman au sărit cu mesaje, pentru a o încuraja pe vedetă. Printre aceștia s-a numărat și iubita lui Dorian Popa, care a trecut și ea printr-o situație similară cu cățelul ei.

„Nu vreau să îmi imaginez prin ce treci! Din păcate aceste veşti sunt cumplite, numai cine are un animăluţ poate să înteleagă! Şi eu am trecut cu al meu, un shitzu micuţ de cea mai grea boală numita parvoviroză. O săptămână de stat pe perfuzii şi tratamente… o să fie o să vezi! Roagă-te pentru el!”, i-a scris iubita lui Dorian Popa.

„Dragul de el! Fă tot ce-ți stă în putință să-i fie bine! Sănătate multă! Te pup, Oana!”. „Și eu am un bulldog francez și am trecut prin multe cu el. Te înțeleg perfect… multă putere! Sănătate multă!”. „Nu exista terapie de recuperare sau operație? Sau e bătrân ? Sper sa vi se însănătoșească pentru ca doare enorm când moare un cățel. Am trecut și eu prin ăsta”, i-au transmis fanii vedetei.