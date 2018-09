Dramă în lumea muzicii. Conway Savage a murit la doar 58 de ani! O boală teribilă l-a distrus

Artiștii de pretutindeni sunt în doliu după ce Conway Savage a murit, la vârsta de 58 de ani. Bărbatul se confrunta cu o boală teribilă.

Australian la origine, Conway Savage a fost solist și pianist, câștingând numeroase premii de-a lungul carierei de muzician.

Conway Savage a participat la mai multe turnee alături de trupa „Nick Cave and the Bad Seeds”, după care s-a întors în țara natală pentru tratament, după ce medicii su stabilit că are o tumoră cerebrală.

A trecut printr-o operație, dar nu a mai avut puterea să lupte cu boala. Ultimul album solo al lui Conway Savage a fost „Pussy’s Bow”, lansat în 2010.