Drama incredibilă prin care a trecut un bărbat din Galați! La 15 ani a stat în comă după ce a fost lovit cu mașina, apoi a rămas paralizat din cauza unui doctor inconștient: „Suferința îndelungată mi-a răpit bucuria vieții”

Valeriu Drăgănescu are nevoie urgent de ajutorul oamenilor pentru un tratament în Austria. Bărbatul a dus o viață grea. A fost lovit cu mașina la numai 15 ani și a stat o lună în comă. Apoi, a rămas paralizat din cauza unei puncții în coloană făcută greșit de un medic.

Valeriu Drăgănescu suferă de parapareză flască, sindrom coadă de cal. El și-a spus povestea pe rețelele de socializare și speră că oamenii îl vor ajuta să-și facă tratamentul în Austria.

„Suferința îndelungată și dureroasă mi-a răpit bucuria vieții. Credința în Domnul mă întărește să-mi port crucea suferinței mai departe. Sunt bolnav grav din anul 1993. La vârsta de 15 ani m-a lovit o mașină și am stat o luna în comă , iar un medic mi-a făcut o puncție lombara greșită și am rămas paralizat după o luna de chinuri grele.

Și după mai mult timp am fost bătut cu pumnii în cap de un om rău și în 2015 am fost legat de pat pentru că nu am vrut să dau sânge pentru analize. Trei oameni m-au legat de pat și un agent de pază m-a strâns de gâtaproximativ două minute și nu am mai putut să respir. Era să mă omoare și am fost bătut și de 3 polițiști și m-au incatusat, iar poliția a mușamalizat cazul, deși sunt dovezi înregistrarea audio prin care doctorița recunoaște cele întâmplate mie, dar toate aceste necazuri îmi vor aduce sfârșitul”, a scris bărbatul pe un grup de Facebook.

Valeriu Drăgănescu poate fi ajutat cu donații în contul BRD, deschis pe numele său: RO17BRDE180SV19100001800.

Ce este parapareza flască