Drama Ioanei Grama, bloggerița însărcinată în 9 luni: ”A murit acum 14 ani …”

Ioana Grama, celebra bloggeriță, este însărcinată în 9 luni și numără clipele până când va aduce pe lume bebelușul. Ea a povestit, la ”Acces Direct”, cum decurge sarcina, dar și drama de care a avut parte în urmă cu mulți ani.

A fost atunci cea mai grea perioadă: şi-a pierdut sora într-un accident de maşină.

În cadrul unui interviu acordat pentru emisiunea “Acces Direct”, în care a vorbit despre sarcină, Ioana Grama a spus că vrea să nască natural. Imediat, şi-a amintit că şi mama ei nu a ştiut că are gemeni până în mult aşteptatul moment. Apoi, a vorbit despre ceea ce putem numi, fără dar şi poate, “drama Ioanei Grama”.

"Totul e ok şi vreau să nasc natural. Îmi este foarte frică. Eu am avut două surori gemene şi mama nu a ştiut că are gemeni până în momentul în care a născut. Şi a născut doi copii", a spus Ioana.

“Am avut două surori, dar una a murit într-un accident de maşină. A murit acum 14 ani. Când a murit sora mea, cealaltă soră, Claudia, a aflat că e însărcinată. Chiar după înmormântare. Când Dumnezeu ia o viaţă, dă alta…. Se fac 14 ani de la moartea surorii mele, în februarie. N-ai cum să treci peste chestia asta. Nu e nimic care să te facă să uiţi, dar odată cu trecerea timpului, te gândeşti altfel la situaţie”, a mai spus celebra bloggeriţă.

Ioana Grama, mici probleme înainte de naștere

Ioana Grama este însărcinată în 34 de săptămâni, iar durerile sunt din ce în ce mai intense. Ea a povestit că se mişcă din ce în ce mai greu, ba chiar are și crize de plâns, din cauza durerii.

“34 de săptămâni. Privind poză asta ai zice că n-am nici gânduri, nici griji, dar lucrurile nu stau chiar așa. Durerile inghinale și cele de spate sunt din ce în ce mai intense și mă mișc tot mai greu. Aseară am avut o criză de plâns din cauza lor și mă gândesc tot mai des la cât de puternice o să fie durerile prin care o să trec în câteva săptămâni. Voi v-ați confruntat cu astfel de dureri?”, spune Ioana Grama.