Drama ”leoaicei” Bâtlan… Și-a pierdut timpul în India…

Femeie de afaceri de succes, Cristina Bâtlan, de la “Imperiul Leilor”, la care antreprenorii privesc cu speranță, trăiește o adevărată dramă. După ce s-a despărțit de soțul care o înșela cu o colegă de școală, s-a concentrat pe muncă. Și pe fiul ei, elev în clasa a 13-a la Școala Britanică. Tânărul a rămas, practic, sprijinul milionarei și cel care îi ridică moralul, inclusiv pe litoral. Asta în timp ce ex-partenerul ei, sexy Roberto, petrece ca un barosan la LOFT Mamaia, alături de actuala soție, și o “arde” în decapotabile. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imaginile.

Cristina Bâtlan este un model în lumea business-ului românesc. Un om împlinit din punct de vedere profesional, care a fondat, împreună cu fostul soț, Roberto, brandul de încălțăminte “Musette”, afacere care a făcut-o milionară în euro. Puțină lume știe, însă, că jurata de la “Imperiul Leilor” a divorțat după 26 de ani de căsnicie. Momentul în care a aflat că partenerul ei avea o amantă a devastat-o. Ulterior, a plecat într-o căutare inițiatică în India, în speranța că va înțelege cine este, dar pare că n-a funcționat. Are, clar, nevoie de o lungă perioadă de vindecare. Din fericire, fiul îi este alături.

Cristina Bâtlan, pe plajă alături de fiu

CANCAN.RO a întâlnit-o pe “leoaica” Bâtlan pe plajă, la Mamaia, stațion-fanion de la Malul Mării. Fără partener oficial după despărțirea de soț, femeia de afaceri a stat întinsă pe șezlong, cu speranța că, măcar pentru câteva clipe, va uita că, timp de 16 ani, a fost înșelată de soț cu o fostă colegă de școală. Cei doi au divorțat în urmă cu patru ani, dar rănile nu s-au vindecat. Și, probabil, nu se vor vindeca niciodată. Lângă l-a avut pe fiul ei, aflat la vâsta majoratului. Singura femeie din juriul de la “Imperiul Leilor” pare că, încă, nu s-a regăsit din punct de vedere emoțional, spre deosebire de fostul ei partener de viață, dar și de afaceri.

Sexy-Roberto, fostul soț, petrece grandioasă la LOFT Mamaia

În weekend-ul trecut, sexy-Roberto a făcut spectacol la LOFT Mamaia, alături de actuala soție Gyeresi Ezster. Cei doi au avut parte de o masă împătătească, au dansat și s-au delectat cu șampanie de calitate, potrivit imaginilor realizate de CANCAN.RO. În local, fostul partener al Cristinei Bâtlan s-a îmbrățișat cu amicii lui și, când a simțit nevoia, și-a sărutat cu foc doamna. “Locul faptei” l-au părăsit cu o decapotabilă, cum le stă bine bogătașilor. În tot acesti timp, probabil, “leoaica” Bâtlan se afla în camera de hotel, încercând să nu se gândească la bărbatul alături de care credea că va trăi tot restul vieții. Când va fi cazul, vom reveni și cu alte imagini și dezvăluiri.

„Mi-am dat seama că sunt praf, că nu știu nimic”

Cristina Bâtlan a povestit, recent, despre unul dintre cele mai grele episoade ale vieții sale. Momentul când a aflat că este înșelată de către sexy-Roberto, după o căsnicie de 26 de ani. Afacerista a declarat că ea era orbită de “ego-ul” său și nu credea vreodată că fostul ei partener ar putea să o “traducă”. A fost nevoie de o persoană să îi spună “verde în față” faptul că ex-partenerul ei avea o amantă. Până atunci, “leoaica” nu ar fi crezut acest lucru.

„Eu nici nu am aflat. Eram ultima persoană care s-ar fi gândit vreodată că Roberto mă minte sau mă înșală. Nu aș fi crezut. Am aflat după cinci ani sau patru ani. Nu o cunoșteam, n-am cunoscut-o. Ori de câte ori spunea o minciună, venea cu o minciună d-asta imbatabilă. Eu nu puteam să concep că mă minte. Eu îl credeam. Cineva mi-a deschis ochii, mi-a spus ce se întâmplă. Atunci am zis că nu se poate, eu nu pot să am o viață dublă. Am țipat, nu am vorbit.

Asta nu e o chestie pe care o vorbești. Până la urmă, asta era realitatea. Atunci mi-am dat seama că sunt praf, că nu știu nimic. După povestea asta m-am dus în India, ca să înțeleg cine sunt”, a mărturisit Cristina Bâtlan, potrivit unica.ro.

„Sunt o femeie singură! Am fost la nunta lui”

Milionara a mai spus că are o relație foarte bună cu fostul ei soț, în ciuda a tot ceea ce s-a întâmplat. Chiar a acceptat invitația să meargă la nunta lui, atunci când s-a recăsătorit.

„Am avut o căsnicie foarte lungă, am un parteneriat foarte bun cu Roberto, însă ne-am despărțit de 6 ani. Am divorțat acum patru ani. Sunt o femeie singură. Suntem o echipă imbatabilă, însă viața de familie nu era la fel. E foarte greu să stai 26 de ani cu un om în fiecare zi, să ai aceleași probleme și acasă, și la birou. Noi suntem în continuare cei mai buni prieteni. Ideea e că, într-adevăr, Roberto și-a găsit o parteneră. Divorțul ni l-a semnat o fostă colegă de facultate, căreia nu îi venea să creadă. A durat vreo doi ani până ne-am hotărât să divorțăm. Roberto stătea cu soția lui actuală, s-a și căsătorit între timp, am fost și la nuntă”, a mai dezvăluit Cristina Bâtlan.

Lux și opulență după divorț

Deși au divorțat, Cristina și Roberto Bâtlan au rămas parteneri de afaceri, cei doi conducând compania „Musette”, pe care au fondat-o în 1995 și care i-a făcut milionari. După separare, bărbatul nu a pierdut timpul și și-a asumat relația cu Gyeresi Eszter, care deține un salon de coafură. Pe rețelele sociale, cei doi postează constant poze care gem de lux și opulență: vacanțe de lux în Maldive, Egipt sau Republica Dominicană, cadouri și plimbări romantice cu iahturi închiriate.