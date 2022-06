Drama Mirelei Vaida! A pierdut două sarcini: „Pe scenă”

Mirela Vida (40 de ani) a dezvăluit cât de greu i-a fost să devină mamă. Prezentatoarea de la Acces Direct a încercat ani buni să aducă pe lume un copil, dar a pierdut două sarcini. Medicii nu îi mai dădeau șanse să rămână gravidă fără intervenție.

Prezentatoarea de la Acces direct și soțul său au o relație de 16 ani ți sunt căsătoriți de mai bine de 12 ani. Cei doi au împreună trei copii, doi băieți și o fetiță, dar chinul până la conceperea lor a fost mare.

În cadrul podcastului „La povești cu Sanfira”, Mirela Vaida i-a spus interpretului de muzică populară Valentin Sanfira care este drama sa. Pe vremea când erau colegi de breaslă, a pierdut două sarcini, chiar pe scena unde avea concert.

„Am avut noroc de soțul meu. El mi-a zis să cânt muzică de folclor, populară, el mă împinge de la spate. (…) Pe Carla am făcut-o foarte greu. Am pierdut două sarcini. Pe amândouă urât… Adică cu hemoragie, fix pe scenă, unde nu puteai să faci nimic. Aveam deja 32 de ani și eu nu aveam niciun copil. Și mă stresa treaba asta, soțul meu avea 36, era deja timpul să fim părinți”, a dezvăluit Mirela Vaida în cadrul podcastului. (CITEȘTE ȘI: Femeia care a încercat să o lovească pe Mirela Vaida cu un bolovan a comis-o din nou! I-a vandalizat maşina prezentatoarei Acces Direct, de la Antena 1)

Ce i-au spus medicii Mirelei Vaida: „Doamna doctor mi-a zis că dacă fac 35 de ani, să nu mai aștept”

Interpreta de muzică populară își dorea mult un copil și de aceea a încercat toate metodele. Și-a căutat răspunsul în biserică și rugăciune, când medicul de specialitate nu îi dădea mari speranțe.

„Am fost puternică. Am luat calea mănăstirilor, bisericilor… să întreb de ce mi se întâmplă asta. Mama mea mi-a zis că bunica făcuse șapte copii. Mă gândeam cum să nu pot eu să fac asta… ar fi cel mai mare blestem. Uite așa m-am chinuit mult. Mult. Am mers pe la tot felul de biserici, pe la tot felul de oameni care să îți spună ce să faci, chiar nu mai aveam speranță. Doamna doctor mi-a zis că dacă fac 35 de ani, să nu mai aștept, că va trebui să fac fertilizare in vitro. Mi-a zis că șansele scad cu fiecare an după 30 de ani”, a adăugat prezentatoarea TV. (CITEȘTE ȘI: Câţi bani face Mirela Vaida doar din televiziune? De necrezut cât încasează prezentatoarea de la Acces Direct)