Cunoscut și ca fost iubit al Oanei Zăvoranu, actualul politician Tudor Ionescu – alintat Tudy sau Tim de către apropiați – a trăit în copilărie o dramă care l-a marcat pentru tot restul vieții.

Drama prin care Tudy a trecut de mic a dus la dragostea lui pentru animale, în mod special pentru căței și pisici. De altfel, se pare că atașamentul pentru câini, în mod special pentru boxeri, s-a înfiripat la câteva zile după nașterea sa. Atunci când a fost adus acasă de la maternitate, copilul Tudy s-a atașat cel mai mult de boxerul familiei. De atunci, practic și iubirea lui pentru această rasă de câini.

Mama lui s-a sinucis. Tudy a fost crescut de bunici

Tânărul care este acum consilier general la Primăria Capitalei a suferit enorm când, copil fiind, mama lui s-a sinucis. Dar despre acest episod el nu prea vorbește.

“La patru zile după ce am fost adus acasă de la maternitate, în casa bunicilor, căci eu am fost crescut de bunici, i-am zâmbit cățelului, care era un boxer. Toată viața mea m-am ocupat ulterior de căței. Iar acum câțiva ani am trecut printr-o mare problemă și atunci am adoptat un ghemotoc mic, tot boxer, Skip.

El însă mă iubea cum sunt, nu-i păsa despre ce și cum vorbește lumea și așa am trecut și eu am trecut mai ușor peste acele probleme ale mele, datorită lui Skip. Trecutul poate să te distrugă. Dacă aș fi lăsat ca acele probleme să îmi ghideze viața, nu ar fi fost bine. Dar poți să alegi să fii fericit sau nu”, declara Tudy în cadrul unei conferințe.

Are două pisici “maidaneze” și un boxer

Tudor Tim Ionescu face parte din mai multe comitete și comisii care se ocupă de animale abandonate, tineret, evenimente etc. Tudy se duce constant la emisiuni de televiziune. El locuiește în casa sa și a bunicului din partea mamei – Zarcula Eugen Tiberiu – alături de Skip, boxerul lui, dar și de cele două pisici, ambele “maidaneze” adoptate. (CITEŞTE ŞI: Viceprimarul de patru zile al Capitalei e ”vânător nocturn”! Tudy a încercat să pună mâna pe o brunetă, dar…)

În afară de aceste animale care stau în casa lui, Tudor, prin asociațiile sale caritabile, se implică pentru protejarea animalelor din întreagă Românie, dar și pentru găsirea de soluții pentru adoptarea unor animale, pentru spitalizarea lor sau pentru alte acte umanitare.