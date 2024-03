Drama neștiută a Lidiei Fecioru. Ce a putut să pățească în ziua nunții sale

Lidia Fecioru (61 de ani) s-a făcut remarcată ca fiind unul dintre cei mai renumiți bioenergoterapeuți și specialiști în domeniul sănătății alternative și al parapsihologiei din România. Originară din satul Orhei – Republica Moldova, expertul în bioenergii provine dintr-o familie modestă, iar viața i-a fost presărată cu multe bucurii, dar și necazuri. Drama neștiută pe care a trăit-o în prima căsnicie – chiar în ziua nunții.

Încă de la o vârstă fragedă, Lidia Fecioru a simțit pe propria piele cât de dureroasă este trădarea în dragoste. La vârsta de 18 ani s-a căsătorit cu un bărbat mai mare cu 10 ani ca ea, însă nici prin cap nu avea cum să-i treacă faptul că va regretat atât de devreme decizia. La vremea respectivă, Lidia Fecioru spera să-și întemeieze o familie alături de primul ei soț, însă relația lor s-a terminat cum nu se putea mai rău.

Drama neștiută din viața Lidiei Fecioru: ”Am început să am păreri de rău”

Au trecut mai bine de 20 de ani de la primul divorț, însă chiar și acum își aduce aminte drama prin care a trecut. Lidia Fecioru a aflat chiar în ziua nunții că soțul ei avea o amantă. Însă asta nu este tot. Amanta bărbatului era însărcinată și urma să nască. Expertul în bioenergii a pus punct relației la doar o zi de la nuntă, chiar dacă și ea era însărcinată cu primul ei copil. După divorț a simțit din plin dulceața libertății, Lidia Fecioru recunoaște că, o bună perioadă de timp, a avut mustrări de conștiință și păreri de rău.

”Prima mea relație s-a terminat la o zi după căsătorie. Am plecat în noaptea nunții acasă. Ne-a despărțit o altă femeie, care a venit mai însărcinată ca mine. A venit și mi-a spus că ea nu vrea să mi-l ia, dar să știu că vor avea un copil. Eu nu sunt zgârcită și i l-am dat.

După ce am divorțat, acum 20 de ani, prima perioadă de un an de zile am zis că după ce divorțez mă îmbăt, primul lucru pe care îl fac, că nu m-am îmbătat în viața mea. Și nu m-am putut îmbăta, pentru că întâi a fost dulceața libertății, eforia libertății, după care am început să am părerile de rău și îmi căutam vină, după care am început să am chestia asta, de singurătate, și nu e ok”, a spus aceasta, invitată la podcastul „Față în Față cu Raoul”.

Imediat după decizia de a divorța, Lidia Fecioru a plecat în Republica Moldova, acolo unde a născut și unde s-a îndrăgostit din nou. Însă nici a doua căsnicie nu a fost cu noroc. Se spune că a treia oară este cu noroc, însă norocul a ocolit-o și de data aceasta. A treia căsnicie s-a terminat cu scandal – după ce a aflat că soțul ei îi era infidel. Din toate aceste trei povești de dragoste – fericite sau mai puțin fericite- singurele binecuvântări rămân cei doi copii pe care îi are.

„Am trecut printr-o perioadă de refacere, renaștere, reformare, care e o perioadă de depresie. La un moment dat, au venit băieții mei, erau mărișori deja, mari. Unul s-a așezat la picioare și unul s-a așezat la capul meu, eram pe canapea, în sufragerie și a zis: ‘Mama, te rog frumos să te îmbraci și să ieși afară”, a mai spus Lidia Fecioru.

