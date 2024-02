Cum a ajuns Lidia Fecioru să lucreze în Masonerie. Abia acum a recunoscut: ”Nu în România se fac cărțile”

Lidia Fecioru este de profesie bioenergoterapeut, însă se pare că nu este singura ei ocupație. Astrologul a făcut, de curând, dezvăluiri neașteptate despre viața privată și carieră, oferind detalii din trecutul ei. Terapeuta este cunoscută și pentru sfaturile și recomandările pe care le oferă românilor de pretutindeni, atunci când vine vorba despre sănătate ori stare materială. Chiar și așa, după ultimele dezvăluiri, mulți au rămas sceptici în privința ei. Cum a ajuns Lidia Fecioru să lucreze în Masonerie?

Lidia Fecioru a devenit cunoscută românilor de pretutindeni datorită aparițiilor de pe micile ecrane, unde oferă sfaturi despre viață, sănătate și situația financiară. Astrologul le spune românilor și ce prevăd astrele și cum vor sta cu norocul. Se pare că nu sunt singurele calități pe care Lidia Fecioru le posedă. Aceasta este unul dintre cei mai cunoscuți și buni bioenergoterapeuți de la noi. Doar că, pe lângă meseria de bază, Lidia Fecioru are și un alt rol important: lucrează în Masonerie.

Deși mulți nu ar da crezare acestor vorbe, iată că terapeuta a vorbit pe șleau despre ce înseamnă Masoneria, cum a ajuns să fie membru și ce rol are, de fapt în această organizație.

Lidia Fecioru susține că este în „adormire”, adică inactivă. A dezvăluit că nu-și dorește un rol important în această grupare și face tot posibilul să se țină departe de politică. Masoneria ar fi în strânsă legătură cu parapsihologia, domeniu înțeles foarte bine de către Lidia Fecioru.

„Sunt un simplu membru al masoneriei, am fost în aceeași Lojă, mama Dianei Șoșoacă este plecată în Franța definitiv. Eu sunt în adormire, așa se numește. Masoneria este o organizație discretă, nu am niciun rol foarte important, pentru că nu îmi doresc un loc foarte important. Nu am văzut nimic grav în ceea ce privește această organizație.

Mă țin departe de politică, nu vreau să mă complic în politică. Și atunci politizându-se într-un fel Masoneria, sunt în retragere. Doar că masoneria este foarte strâns legată de parapsihologie, dacă nu cunoști din interior, din afară ți se pare ceva mistic, dar nu e. Sunt ritualuri, de intrare, de ieșire, par a fi într-un fel sperietoare.

Dar dacă nu le cunoști din interior, ar fi bine să se abțină cei care spun că știu ei ce înseamnă masoneria. Masoneria nu a României e cea care hotărăște lucruri, ci, voi știți, grupul Bilderberg sunt masonii supremi care acolo se fac cărțile, nu în România. În România este așa..doar că oamenii au o ocupație”, a dezvăluit Lidia Fecioru, în emisiunea lui Denise Rifai.