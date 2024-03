Drama neștiută a lui Cosmin Cernat. Prezentatorul de la „Insula de 1 Milion” a rămas orfan de mamă când avea doar 6 ani

Cosmin Cernat (48 de ani) este prezentatorul show-ului „Insula de 1 Milion” de la Kanal D, emisiunea care va debuta pe micile ecrane pe 16 martie. În trecut, Cernat a prezentat, timp de trei sezoane, „Exatlon”. În spatele numelui său se ascunde o dramă pe care puțini o cunosc. Detaliile se regăsesc mai jos, în articol.

Cosmin Cernat va prezenta emisiunea „Insula de 1 Milion”, care va fi difuzată la Kanal D. Show-ul va debuta pe micile ecrane la data de 16 marite 2024. Deși au fost vehiculate mai multe nume pentru poziția de prezentator al emisiunii, Cernat a fost câștigătorul! Astfel că prezentatorul TV, care a putut fi văzut timp de trei sezoane la „Exatlon”, se întoarce pe micile ecrane.

Puțini sunt cei care știu, însă, drama care se ascunde în spatele zâmbetului prezentatorului de televiziune.

Prezentatorul TV în vârstă de 48 de ani, născut în București, a avut o copilărie normală. Totuși, copilăria a fost presărată cu o suferință pe care a purtat-o mult timp în suflet. Cosmin Cernat a rămas orfan de mamă când avea doar șase ani. După moartea mamei sale, a fost crescut de bunică. Tot în copilărie, mergea la Focșani, la bunicii din partea tatălui său.

„A fost o copilărie, zic eu, normală. Mama mea a murit când eu aveam 6 ani, am fost crescut de mamaia mea într-un bloc comunist cu igrasie, condens, frig. Așa a fost și, din punctul ăsta de vedere, nu a fost plăcut. Mai existau vacanțele la Focșani, la părinții tatălui meu, cu verișorii mei. A fost o copilărie ok. Nu știu dacă o pot defini că fiind o copilărie fericită, dar când ești copil vezi lucrurile altfel. O lungă perioadă de timp nu am putut să trec peste moartea mamei. Mi-a fost foarte greu să vorbesc despre asta până după vârsta de 20 de ani. Este o chestiune de acceptare și, stând de vorbă cu bătrânii, am înțeles că tot ce începe se și termină. În momentul în care am înțeles că nu sunt un copil orfan, că aparțin unei familii, am reușit să accept pierderea. Dar sunt urme care rămân, peste care nu poți să treci, sunt ca niște cicatrici pe care le vezi și le accepți”, spunea Cosmin Cernat pentru Fanatik.