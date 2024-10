Drama neștiută a Monicăi Bîrlădeanu. Cine este bărbatul care i-a marcat viața, de fapt: ”Simțeam teroare!”

În aceste zile, numele Monicăi Bîrlădeanu este pe buzele tuturor. Actrița s-a căsătorit cu Valeriu Gheorghiță, fostul coordonator al campaniei anti-COVID-19, eveniment organizat la Palatul Snagov în prezența a sute de invitați importanți din politică, medicină și showbiz. Pe cât de fericită este cu viața ei de acum, pe atât de mult a suferit în copilărie. Cine este, de fapt, bărbatul care i-a marcat viața actriței.

Monica Bîrlădeanu s-a născut în Iași într-o familie cu o situație financiară precară, cu trei frați, o mamă educatoare și un tată alcoolic și abuziv. Copilăria actriței nu a fost lipsită de necazuri, cele mai multe întâmplări traumatizante fiind provocate chiar de tatăl ei. Încă de la o vârstă fragedă a asistat la abuzurile fizice și psihice pe care mama ei le îndura. NU RATA: Cum au apărut mama și fratele Monicăi Bîrlădeanu la nunta ei cu Valeriu Gheorghiță. Părintele zici că e sora actriței, nu glumă!

În urmă cu ceva timp, Monica Bîrlădeanu mărturisea că aproape întreaga ei copilărie o poate descrie într-un singur cuvânt: teroare. Actrița își aduce aminte și acum clipele și momentele care i-au schimbat întreaga viață. Sunetele provocate de loviturile pe care mama ei le încasa de la tatăl ei i-au rămas și acum în minte, dar și sentimentele de frica și teamă care o cuprindeau atunci când își vedea mama cum suferă.

Ei au un tată, tu nu ai. Ei au covor persan, tu nu ai. Eu de asta am fost atât de ambițioasă să fiu prima, pentru că voiam să-mi câștig dreptul să stau în rând cu ceilalți copii”, a spus Monica Bîrlădeanu în urma cu ceva timp.

”Zgomotele înfundate, știi cum e când lovești un corp și corpul ăla se lovește de altceva, dar e un perete și e o bufnitură. Loviturile în corp sună într-un anume fel. Simțeam teroare. Mai mare teroare era când după un episod din ăsta nu mai zicea niciunul nimic și atunci îmi era frică să deschid ușa. El stătea la 38-40 km de Iași și odată am fost și pe jos până la el cu fratele meu sau cu bicicleta sau cu autostopul. A fost ultima lui vizită la noi acasă. El a murit după o lună. Și când te gândești că toată lumea se uita la noi și zicea că suntem prințese.

De altfel, Monica Bîrlădeanu a muncit din greu să ajungă cine este astăzi. A început încă de la 16 ani să lucreze, iar primii bani i-a câștigat atunci când s-a angajat ospătăriță la o terasă. Cu un tată absent și o mamă educatoare, actrița și-a ajutat tot timpul familia cu banii câștigați. Privind în urmă, actrița este tare mândră de faptul că contribuit financiar în familia ei și că și-a ajutat mama și frații așa cum a putut ea.

”Familia mea a avut o situație precară financiar. Tatăl murise, mama era educatoare. Îți iei banii pe vară și într-o lună s-au dus că ai trei copii. Când am ajuns la vârsta la care am simțit că pot conta pe mine, la 16 ani, exact în vara din a 10-a, am vrut foarte mult să contribui să îmbunătățesc cumva situația noastră. Și atunci m-am angajat ca ospătăriță la o terasă. Lucram 24 cu 48 de ore, tu știi ce înseamnă asta?

Astăzi nici nu pot să-mi imaginez, deși fratele meu mai mare e pompier și lucrează pe programul ăsta. Când ești ospătar ești în picioare tot timpul. Atunci corpul meu ducea toate abuzurile astea. Nopți nedormite, însă mi-a plăcut foarte tare, țin minte prima senzație când am câștigat primii bani din bacșiș, nu era salariu. Când am ajuns la salariu și s-a uitat în buletinul meu, îți dai seama, eram totuși minor, dar era anii 90”, a mai spus Monica Bîrlădeanu.