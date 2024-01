Drama prin care a trecut Anca Lungu, după ce și-a pierdut copilul: „Sunt o mamă îndoliată!”

Anca Lungu, fosta prezentatoare TV de la Antena 1, a dezvăluit pe pagina sa de Instagram că și-a pierdut cel de-al treilea copil. Jurnalista a postat un mesaj cutremurător, rândurile dureroase fiind însoțite de un desen de-a dreptul emoționant.

De mai bine de 5 ani, fosta prezentatoare TV de la Antena 1 este stabilită, împreună cu soțul ei, milionarul grec Harry Arampatzis, în Nisa. Anca Lungu s-a acomodat în Franța, acolo unde se ocupă de copiii săi, dar și de cea mai mare pasiune a sa, jurnalismul. Abia acum, la un an după ce a trăit drama vieții sale, jurnalista a reușit să-și găsească puterea necesară pentru a le povesti urmăritorilor ei de pe rețelele de socializare despre pierderea celui de-al treilea copil.

Anca Lungu trăiește o adevărată dramă: „Mi-am pierdut cel de-al 3 lea copil”

Anca Lungu a dezvăluit că a pășit în 2024 cu o comemorare! S-a împlinit un an de la evenimentul dramatic din viața sa, atunci când fosta prezentatoare TV și-a pierdut cel de-al treilea copil, pe care nici nu a apucat să-l strângă la piept. Vedeta este îngenuncheată de durere!

„Au trecut 365 de zile de când mi-am pierdut cel de-al 3 lea copil. Sunt încă o mamă îndoliată. Am avut nevoie de 1 an pentru a găsi curajul de a scrie aceste rânduri. O fac cu lacrimi în ochi. E un subiect tare sensibil și de cele mai multe ori minimizat: gândește-te că ai doi copii sănătoși acasă’, mai bine că s-a întâmplat acum, decât mai târziu’, e selecție naturală’, se întâmplă des, li se întâmplă multor femei’, e doar o sarcină, ești încă tânără’”, a fost mesajul postat de Anca Lungu pe Instagram.

Chiar dacă și-a găsit cu greu cuvintele, jurnalista i-a sfătui pe urmăritorii săi ce să facă în cazul în care femeile din jurul lor se confruntă cu astfel de situații. „Dacă vi se întâmplă să fiți în preajma unei femei care trece prin așa ceva, nu folosiți niciuna dintre frazele enumerate mai sus! Nu invalidați suferința unor mame care își pierd copiii! Da, din punct de vedere medical e o sarcină mai avansată sau mai puțin avansată care se oprește din evoluție, dar din punct de vedere emoțional, viitoarea mamă își pierde copilul căruia i-a făcut loc în sufletul ei, cu care și-a imaginat tot restul vieții, căruia i-a ascultat bătăile inimii, i-a vorbit și poate chiar i-a găsit un prenume. Pierderea unei sarcini e dureroasă, iar femeile aleg tot mai mult să nu vorbească despre asta. Lipsa de empatie și invalidarea durerii lor sunt cu siguranță o parte dintre motive. O îmbrățișare simplă și sinceră poate cântări mult mai mult decât vă puteți imagina! Eu am avut parte de astfel de îmbrățișări și m-am simțit binecuvântată”, a mai împărtășit vedeta.

La un an de la întâmplarea nefericită, Anca Lungu a povestit cu ce fel de întrebări s-a confruntat: „Imaginați-vă că puneți întrebarea asta unui cuplu care tocmai a pierdut o sarcină sau mai multe sau poate unui cuplu care tocmai a primit vestea că nu poate avea copii. Experiența trăită mi-a arătat că e încă nevoie de educație la acest capitol, așa că am ales să scriu aceste rânduri în speranța că femeile vor fi mai bine însoțite în durerea pierderii lor”.

Rândurile emoționante postate de vedetă pe pagina sa de Instagram au fost însoțite de un desen special, făcut de fiica sa, Natalia. „P.S. Desenul îi aparține Nataliei. L-a făcut după ultima ecografie, când totul era bine și bebelușul nostru zâmbea. Este imaginea pe care am ales să o păstrez în memoria suflețelului a cărui misiune a fost atât de scurtă”, a încheiat Anca mesajul emoționant.

Anca Lungu, mărturisiri despre prima naștere

După divorțul de Ștefan Lungu, fosta prezentatoare de la Antena 1 s-a recăsătorit cu milionarul grec Harry Arampatzis. În anul 2018, împreună cu soțul ei dar și fiica din prima căsătorie, Natalia, Anca Lungu s-a stabilit în Nisa, Franța. În timp, familia s-a mărit, viețile lor fiind luminate de venirea pe lume a unui băiețel.

În ziua în care Natalia și-a sărbătorit ziua, a împărtășit experiența primei nașteri cu urmăritorii săi de pe Instagram. Anca a avut parte de o naștere dificilă, trecând prin momente dureroase. Fosta prezentatoare de la Observator a spus că singura sa alinare, atunci când fiica sa se afla în incubator, a fost o poză cu micuța.

„Cele mai lungi și chinuitoare ore din viață mea le-am trăit acum 7 ani, într-un bloc postoperator. Închideam ochii și încercăm să recreez momentul în care i-am auzit scâncetul puternic urmat de cele câteva secunde în care mi-a fost îngăduit să-i privesc chipul. Am primit apoi prima fotografie cu puiul meu din interiorul unui cuib de sticlă și am rezistat privind acea imagine mai bine de 6 ore. Ecranul telefonului devenise fereastră pe care aveam nevoie să o tot deschid ca să pot respira”, a scris pe rețelele de socializare Anca Lungu.

Mai mult, vedeta a dezvăluit cât de greu i-a fost să stea lângă fiica sa fără să o poată lua în brațe. În ciuda a tot ceea ce s-a întâmplat în urmă cu 7 ani, Anca Lungu susține că este recunoscătoare pentru tot ceea ce are în acest moment.

„Au urmat câteva minute lângă incubatorul ei, fără s-o pot lua în brațe, fără s-o pot alăpta, fără s-o pot asigura că totul va fi bine și că într-o zi toate acestea vor fi amintiri dulci-amare despre începutul nostru cu peripeții. Și iată că Degețica mea grăbită împlinește astăzi 7 ani, iar eu sunt cât se poate de recunoscătoare pentru minunea pe care o trăiesc în fiecare zi. La mulți ani, Natalia-Adriana! Să-ți fie viață senină că o zi de primăvară târzie!”, a încheiat Anca Lungu.