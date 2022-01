Drama prin care a trecut Andreea Bănică: ”Am crescut cu certuri, cu scandaluri, cu bătăi”

Andreea Bănică a trecut printr-o dramă greu de descris. Cântăreața a povestit, în cadrul unui podcast, despre situațiile pe care a trebuit să le îndure în cariera sa, dar și în viața personală. Cu sufletul dechis, Andreea Bănică a făcut mărturisiri pe care puține persoane le cunosc.

În cadrul unui podcast susținut de Alexandra Ungureanu, Andreea Bănică a făcut o serie de mărturisiri atât despre viața profesională, cât și despre cea privată. Cântăreața a povestit faptul că drumul în cariera ei nu a fost deloc unul ușor, a muncit extrem de mult pentru pasiunea ei și și-a dedicat timpul muzicii. În emisiune, Andreea Bănică a mărturisit că a îndurat și momente mai puțin plăcute, în timpul repetițiilor pe care le avea de făcut. Artista a avut parte de ceartă, dar și de bătăi.

”Am crescut cu certuri, cu scandaluri, cu bătăi. Atunci când cântam despre cer, trebuia să arăt cer. Dacă nu arătam cer și arătam pământ din greșeală, nu vrei să știi cum mi-o luam. Multe din aceste lucruri m-au ajutat ca om, m-au făcut puternică, dar în același timp mi-au creat frustrări și probabil că, la un moment dat, trebuia să apelez și eu la un specialist, care să mă ajute să trec peste acea perioadă. Nu am avut timp. Sunt foarte multe adunate și e foarte greu. Trebuie foarte mult timp pentru asta”, a mărturisit Andreea Bănică.

Fiica îi moștenește talentul

De asemenea, Andreea Bănică a mai mărturisit că fiica ei, în vârstă de 12 ani, îi moștenește atât pasiunea către muzică, cât și talentul. Este extrem de mândră de copilul ei: ”Eu mi-am dorit să fiu mamă, în adevăratul sens al cuvântului. Știu că poate nu îndeplinesc toate calitățile unei mame, însă, îmi doresc să fiu acolo. Am lipsit de foarte multe ori în momentele speciale, chiar și la primul moment al Sofiei pe scenă. Eram la un concert, chiar nu aveam ce să fac. M-a sunat de la spectacol și mi-a zis că are mari emoții și am avut eu și mai mari decât ea, am trăit și mai intens decât ea. De mine uitasem complet, mă gândeam doar la ea. Mi-am reproșat tare mult că nu sunt acolo”.

Sursă foto: capturi video Youtube – din cadrul podcastului ”Duet cu Alexandra Ungureanu”