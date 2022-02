Drama prin care a trecut chef Joseph Hadad: ”A fost cel mai greu an din viața mea”

Toată lumea îl știe pe chef Joseph Hadad, acesta fiind mereu cu zâmbetul pe buze și cu o vorbă bună pentru fiecare. Însă, puțină lume cunoaște drama prin care celebrul chef a trecut, momentele cumplite marcându-l pentru totdeauna.

Chiar atunci când totul părea că merge extraordinar, soția lui Joseph Hadad s-a stins la numai 42 de ani, lăsându-l distrus și cu trei copii – de 16, 10 și 3 ani. Dor, Daniela și mezina Lipaz. El era deja bucătar în România și a trebuit să facă naveta între țara de adopție și Israel pentru a vedea de copila cea mică, rămasă acolo cu o bonă pe care a fost nevoit s-o angajeze. Cei mari erau deja aici, la școală.

“Dacă eu nu eram cu picioarele pe pământ și cu creierul limpede… Îmi spuneam mereu un lucru: dacă eu nu sunt puternic, ce se întâmplă cu cei trei copii ai mei? Devin vagabonzi? M-am ținut cu dinții un an, peste un an de zile. A fost cel mai greu an din viața mea. Cel mai greu! Spre muncă, spre copii… Anul 2008. În anul 2008 a murit soția mea și după aceea, am luat totul în mâinile mele”, povestea chef Hadad pentru Libertatea.

Cu aceeași tristețe, celebrul chef mărturisește: ”Eu aveam 48 de ani când s-a întâmplat, iar Ghila, doar 42. Am rămas văduv cu trei copii – Dor, băiatul cel mare, de 16 ani, Daniela, de 10 ani, şi Lipaz, de 3 ani şi jumătate. Eu nu ştiam să mă descurc cu copiii, eram doar cu munca şi cu adusul banilor, Ghila avea grijă de casă, de mâncare, de familie. Când a murit Ghila, am rămas singur și am fost nevoit să muncesc și mai mult și să le ofer copiilor tot ce au nevoie. Alături de ei m-am ridicat.”

Cine e chef Joseph Hadad

Născut pe 7 decembrie 1959 în Ierusalim, într-o familie cu tradiție în gastonomie, cu mama de origine marocană și tatăl tunisian, Joseph a manifestat interes pentru arta culinară în adolescență, iar tatăl său, bucătar pe un vas de croazieră, l-a trimis pentru 3 ani la Școala de Bucătari din Haifa.

La 19 ani, după ce a terminat școala, a făcut armata, iar după stagiul militar, s-a angajat la Dan Carmel Hotel ca ajutor de bucătar. După 3 ani, a devernit Chef Garde-Manger la Jordan River Hotel, în Tiberias, pentru ca în 1989 să fie promovat ca Executive Chef la faimosul King David Hotel din Ierusalim.

Apoi, a mai lucrat la Kempinski Hotel în Germania, Ritz-Carlton Hotel în Boston, Savoy Hotel în Londra și restaurante cu stele Michelin din Paris. În 1997 a devenit Executive-Chef la un restaurant celebru din București, iar în 2013 s-a lansat în industrie pe cont propriu.

