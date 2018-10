Valentina Ionescu a dezvăluit drama prin care a trecut, atunci când a aflat cât de bolnavă este mama ei. Cea care i-a dat viață a fost operate, dar Valentinei îi este teamă să nu moștenească boala.

„Măi, ca toţi dintre noi nu ne dăm seama că avem ceva până nu picăm pe stradă. Mama avea o malformaţie congenitală pe care a descoperit-o la 65 de ani. N-a ştiut toată viaţa deşi a născut de 6 ori. Pur şi simplu ameţea, cădea. Avea multe probleme. A luat de la neurolog până la cardiolog şi bineînţeles că problema era de natură cardiacă. Avea acea malformaţie congenitală, iar inima ajunsese ca o pipotă.

Deci se întărise pe interior şi nu mai putea să pompeze şi să se dilate cum trebuie. Evident că a fost internată şi a trebuit să fie operată. Fiind moştenitoare şi noi cele 5 fete ale ei a trebuit să luăm măsuri să vedem care dintre noi are sau nu are această problemă. Cu ocazia asta am aflat că am o inimă destul de bună, am 65 de bătăi pe minut. E leneşă inima mea. Niciodată nu o să mă pască infarctul”, a povestit Valentina Ionescu.

„Perioada după intervenţie a fost cruntă, dar şi perioada de dinainte a fost cea mai grea pentru că mama îşi pierdea cunoştinţa, cădea, se lovea la cap, a avut câteva accidente casnice din cauza inimii. Pur şi simplu cădea, pica, nu mai avea echilibru, îşi pierdea cunoştinţa. A fost foarte greu. A fost mai bine după operaţie pentru că şi-a rezolvat problema. Este dependentă de pastile, dar este un om care funcţioneză ok în condiţiile date şi la vârsta pe care o are, are aproape 70 de ani”, a mai spus Valentina Ionescu.