Drama trăită de Majda Aboulumosha. Actrița și-a întâlnit tatăl după 25 de ani în care l-a crezut mort: „I-am mulțumit lui Dumnezeu”

Majda este una dintre cele mai apreciate actrițe de la noi, cunoscând succesul odată cu producția „Inimă de Țigan”, în care a interpretat-o pe Lenți. De-a lungul timpului, vedeta a avut apariții numeroase pe micile ecrane, fie că a fost vorba de seriale românești sau de diverse emisiuni TV. Chiar dacă mereu este cu zâmbetul pe buze, puțini știu ce dramă se ascunde în trecutul ei.

Majda Aboulumosha a devenit cunoscută publicului odată cu serialul românesc „Inimă de Țigan”. De atunci, aparițiile ei pe sticlă au început să fie tot mai dese, fie că a fost vorba de alte filme sau de emisiuni TV. Aceasta a participat și la Survivor România, unde fanii au urmărit-o cu drag pe micile ecrane. Mereu este cu zâmbetul pe buze, fericită, însă puțini au habar prin ce clipe crunte a trecut Majda în copilăria ei.

Drama din trecutul Majdei Aboulumosha

Vedeta de televiziune a fost abandonată de tatăl ei când avea doar un an. Nu l-a văzut timp de 25 de ani, ba chiar a crezut că nu mai este în viață. Ei bine, după multe căutări, viața i l-a scos în cale pe părintele ei. A dat uitării tot ce a trăit în trecut, apoi și-a îmbrățișat părintele.

„(…) Am bătut la ușa Ambasadei Libiei și am spus că, dacă vreodată se aude ceva despre tatăl meu, eu îmi doresc să-l cunosc, iar telefonul a apărut la scurt timp. Am primit un telefon de la un coleg de facultate care fusese cu tata. Povestea e lungă și mie nu-mi place să plictisesc. Pe scurt: mi-am îmbrățișat tatăl după 25 de ani, mi-am îmbrățișat visul și nu am încetat niciodată să cred. Nu am judecat și i-am mulțumit Lui Dumnezeu că mi-a fost alături.

Când ești mic, nu înțelegi tot ce se întâmplă și se pot instala tot felul de traume, trebuie doar să înveți să-ți îmbrățișezi anumite dureri și să le lași să plece. Totul se întâmplă cu un scop, iar eu am avut-o pe mami, care mi-a fost tot și mi-a oferit toată iubirea din lume. Familia m-a făcut să mă simt specială și mi-a amintit să nu uit să zâmbesc. Oamenii din jurul meu mă văd optimistă, și asta simt mereu să fac: să dăruiesc în jurul meu bucurie”, a dezvăluit actrița, pentru viva.ro.

Ce relație are acum Majda cu tatăl ei

Actrița și-a revăzut tatăl după 25 de ani, întâlnirea fiind una emoționantă pentru ea. Chiar și așa, aceasta a reușit să dea uitării toate momentele de tristețe din copilăria ei și să se bucure de prezent. Acum, Majda are o relație bună cu tatăl ei și spune că nu-i va reproșa niciodată nimic, chiar dacă el a abandonat-o în copilărie.

„Normală. Toate au un curs al vieții. Am șapte frați pe care încă nu i-am cunoscut. Nu i-am reproșat nimic și nici nu o să o fac. Timpul care a trecut a rămas în urmă, nu merge înainte. Trebuie să te bucuri de prezent”, a mai spus cunoscuta actriță, pentru sursa citată.