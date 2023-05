Carmen Grebenișan sau Dan Ursa? Răspunsul e la Majda! Fosta concurentă de la Survivor nu s-a putut abține: finala din Dominicană e rezolvată

Finala show-ului Survivor se apropie cu pași repezi, iar favoriții se prefigurează mai clar ca niciodată. Printre cei care fac pronosticuri cu expertiză se află și fosta concurentă a emisiunii, Majda Aboulumosha. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, vedeta TV și-a nominalizat preferații în cursa pentru câștigarea titlului din Republica Dominicană. Fără prea mult suspans, Dan Ursa și Carmen Grebenișan sunt combatanții enunțați de către Majda.

Se pare că influencerița blondă ar avea parte de simpatia totală a publicului, în timp ce Dan Ursa ar fi un concurent foarte abil pe traseu. Majda Aboulumosha o susține pe Carmen Grebenișan, despre care are doar cuvinte de laudă. Dincolo de tangența cu subiectul Survivor, vedeta de la Vorbește lumea divulgă și un detaliu impresionant din viața personală – proiecția referitoare la îmbrăcare rochiei de mireasă.

Fosta concurentă de la Survivor mizează pe Carmen Grebenișan în lupta din Dominicană: „Este foarte iubită de public! Are chiar toate șansele să câștige!”

CANCAN.RO: Cum ți-ai făcut curaj să participi la un format de tipul Survivor?

Majda Aboulumosha: Nu par a avea curaj? Știi ce înseamnă numele meu? Curajoasă, neînfricată!

CANCAN.RO: Pentru participante, experiențele acestea sunt problematice, pentru bărbați poate fi mai ușor…

Majda Aboulumosha: Și pentru bărbați este foarte dificil, dacă te referi la Survivor, pentru că am fost acolo alături de șase fete și șase băieți. Era foarte greu și pentru ei, dar pentru femei este, din punctul meu de vedere, mult mai greu.

CANCAN.RO: Cine simți tu că va câștiga anul acesta?

Majda Aboulumosha: Eram aproape sigură că o să fie cineva în finală și nu a fost, n-am cum să zic. Ne vedem peste două săptămâni și vedem atunci.

CANCAN.RO: Unii, mulți la număr, au zis că Dan Ursa va câștiga, iar alții au spus că Grebenișan…

Majda Aboulumosha: Și eu tot pe acolo sunt, Carmen o să fie în finală și are chiar toate șansele să câștige. Deși se îndreaptă și spre Dan Ursa, între ei o să fie bătălia, din punctul meu de vedere.

CANCAN.RO: Cine crezi că va avea câștig de cauză?

Majda Aboulumosha: Carmen este foarte iubită de public. Este o fată foarte talentată și chiar a muncit să ajungă aici, o apreciez pentru lucrul acesta, a fost autentică și se pare că asta a ajutat-o.

Majda face declarații despre îmbrăcarea rochiei de mireasă, după cinci ani de relație cu iubitul român

CANCAN.RO: În rochie de mireasă urmează să te vedem?

Majda Aboulumosha: Am fost zilele trecute prezentă la «Ghidul Miresei». Am fost eu și Larisa Iordache, noi ne-am îmbrăcat în rochie de mireasă. N-am îmbrăcat niciodată rochia de mireasă, am refuzat toate ședințele foto în a îmbrăca rochia de mireasă, până acum. Nici în telenovele, nici în seriale nu am îmbrăcat rochia de mireasă. Acolo nu a fost să fie. Și dacă vreodată voi îmbrăca rochia de mireasă, te voi anunța. Dar nu spun nu, nu sunt superstițioasă. Se pare că toată lumea vrea să mă vadă îmbrăcată în alb. De ce, ca să mă văd mai bine?!

CANCAN.RO: Domnul tău, de acasă, are planuri serioase?

Majda Aboulumosha: Nu este o presiune. Știu că e obișnuința asta în a ne vedea prințese, importantă e liniștea, pentru că iubirea înseamnă liniște, să țineți minte!

