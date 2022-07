Majda Aboulumosha are la activ numeroase proiecte televizate, iar cea mai nouă provocare o aduce, în fața publicului de la PRO TV, în calitate de prezentatoare a show-ului „Vorbește lumea”. Timp de șase săptămâni, Majda, Emily Burghelea și Cosmina Păsărin vor ține companie telespectatorilor obișnuiți cu Bogdan Ciudoiu, Shurubel și Adela Popescu. În premieră, televiziunea din Pache Protopopescu mizează pe trei figuri feminine la cârma unui show de entertainment, iar Majda Aboulumosha vorbește, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre munca alături de noile sale colege.

Cu Adela Popescu plecată să modereze „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, alături de Cabral, echipa celor trei prezentatoare se omogenizează cu fiecare live de pe post. Secretul pe care s-a mizat pare să fie tocmai „expertiza” fiecăreia dintre gazdele TV.

Majda se prezintă drept „cea mijlocie” din echipă, având vârsta și experiențele unei femei de peste 30 de ani. Emily este cea mai tânără și provine din mediul online, cu un public și un aer fresh. Cea mai experimentată este Cosmina Păsărin, cea care dă tonul emisiunii.

Majda și-a făcut debutul în showbiz la vârsta de 12 ani, fiind una dintre cele mai „exotice” prezențe din spațiul media. Cu producții de marcă la activ, precum „Regina”, „Aniela”, sau „Inimă de țigan”, mulatra dă jocul actoricesc din telenovele pe „titulatura” de moderator. Alături de Cosmina Păsărin și Emily Burghelea, actrița va menține trează atenția telespectatorilor timp de trei ore, live, la PRO TV.

„Mie îmi place foarte mult, că mi se pare o energie bună, chiar dacă suntem trei femei. Că tu, ca bărbat, spui: «Ah, un grup de femei, ce o să iasă?!».

Este foarte frumos, că ne completăm, suntem diferite. 20 plus, 30 plus, 40 plus, și avem ce să învățăm una de la cealaltă și sper ca și oamenii de acasă să simtă asta.

Am avut mulți bărbați în emisiune și pe bărbați niciodată nu o să îi uităm, pentru că voi ne echilibrați!

Nu sunt feminista aia convinsă, eu în primul rând am un iubit acasă. Sunt luată, nu pe acte, dar sunt luată de cinci ani de zile, am o relație foarte frumoasă.

Dar asta nu înseamnă că eu nu sunt prietenoasă, îmi doresc foarte mult ca oamenii să simtă energia asta a noastră.

Și în naturalețe eu cred foarte mult, în autenticitate și să învețe oamenii din poveștile noastre!”, ne-a declarat Majda, chiar după primul live alături de Emily Burghelea și Cosmina Păsărin.

Chiar dacă formează de puțin timp o echipă, angrenajul format în emisiunea lăsată vacantă de Adela Popescu pare să fie unul solid. Cele trei componente ale show-ului „Vorbește lumea” se înțeleg de minune, lucru ce rezultă și din declarațiile Majdei:

„Emily, eu o citez, pentru că eu nu pot să îi spun ei ce ar trebui să învețe de la noi. Ea a spus că este alături de noi și noi suntem niște femei, Balanțe amândouă, care tindem ușor spre profesionalismul ăsta, să fie perfecțiune, totul, să știm cu ce se mănâncă televiziunea.

Îmi doresc foarte mult ca ea să nu uite niciodată că a fost aleasă dintre atâtea mii de femei, locul ei aici, energia ei și să și-o mențină. Ea va înțelege asta.

Învață și eu totodată cu ea, pentru că e copilăroasă și e important să nu uităm să fim copilăroși. Iar Cosmina este, deși pare sobră, asta este datorită profesionalismului ei.

Și învăț întotdeauna, e mai temperamentală, adică are foarte multe părți de descoperit. E și ușor misterioasă. Una de la alta vom învăța!”, a mai completat actrița.

