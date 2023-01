Fiica Majdei Aboulumosha îi calcă pe urme! Micuța Jacqueline deja a decis ce vrea să devină când va crește mare

În urmă cu 16 ani, Majda Aboulumosha intra în atenția publicului datorită rolului interpretat în telenovela „Inimă de țigan”. Vedeta a cochetat multă vreme cu actoria, iar fetița sa pare că îi calcă pe urme. Micuța Jacqueline a decis că își dorește să fie ca mama sa, așa că vrea să devină actriță și deja a început să se pregătească.

Jacqueline și-a descoperit o nouă pasiune. Aceasta a văzut-o pe mama sa în telenovela care a făcut-o celebră și a decis că vrea să îi calce pe urme. Micuța urmărește cu interes fiecare episod din „Inimă de țigan” și încearcă să o imite pe mama sa. Mai mult, aceasta deja a început pregătirile și a rugat-o pe Majda să o învețe câteva trucuri. Așa că acum Jacqueline deja poate plânge când își dorește și este gata să interpreteze primul ei rol.

„Mă urmărește de când este mică, dar într-adevăr acum pe Acasă TV se redifuzează Inimă de țigan. Este ciudat că în film aveam 19 ani, am 35 de ani acum, și mă gândeam că nu o să mă recunoască, mai ales că aveam și cu 30 de kilograme în plus. Dar m-a recunoscut. Este foarte mândră de mine și mereu îmi spune că o să se facă actriță. Eu sunt lângă ea și o să o susțin, indiferent de ce drum vrea să aleagă, dacă va vrea să se facă cântăreață sau bucătar chef, sunt în spatele ei.

Își caută lacrimile, se uită un pic în soare și stă nemișcată ca să-i vină lacrimile. Culmea este că tot eu am învățat-o aceste trucuri. Ce crezi? Eu, când eram mai mică, am făcut statui vivante în Herăstrău, la Teatru Masca și i-am povestit și asta. A vrut și ea să experimenteze, deși i-am explicat că este foarte greu, că poate să vină o musculiță să se așeze pe ea și nu trebuie să schițeze niciun gest. I-a ieșit și asta. Stă prin casă nemișcată. E drăguț așa când vezi că practic ești o influență așa asupra copilului tău. Sper din suflet să fiu o influență bună”, a declarat Majda Aboulumosha, potrivit ego.ro.

Majda Aboulumosha vrea, din nou, pe platourile de filmare

La fel ca fetița sa, Majda Aboulumosha și-a îndreptat atenția către actorie încă de la o vârstă fragedă. Mereu a fost atrasă de această meserie și a învățat cum să o gestioneze. Vedeta nu a mai intrat de ceva timp în pielea unui personaj și îi este dor să se întoarcă pe platourile de filmare.

„De mică am fost pe rolul meu și atât. Pe pătrățica mea. Știam scenariul foarte bine, ce se întâmplă cu toată piesa. Îmi aduc aminte că în grădiniță am jucat vulpea, dar nu am înțeles niciodată de ce sunt eu vulpea, dar a fost un rol provocator. În general mi-am văzut de pătrățica mea și este bine în actorie să știi ce ai tu de făcut și în același timp să fii foarte atent și cu partenerul ca să îl ajuți, să-i dai din stare sau să preiei.

Mă bate gândul, adică nu aș spune NU, doar că întotdeauna am considerat că este un pic mai greu pe tipologia mea să se găsească un anumit rol, dar nu este imposibil. Dacă vreodată este ceva ce mi se potrivește, nu aș spune nu”, a mai spus Majda.

